https://sputnikarabic.ae/20220904/الرئيس-العراقي-يبحث-العلاقات-الثنائية-مع-مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكية-1067281708.html
الرئيس العراقي يبحث العلاقات الثنائية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية
الرئيس العراقي يبحث العلاقات الثنائية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية
استقبل الرئيس العراقي برهم صالح مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، حيث ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية، وشددا على ضرورة نزع... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T19:34+0000
2022-09-04T19:34+0000
2022-09-04T19:34+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، حسبما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف البيان: "بشأن الأوضاع الداخلية في البلد، أشار الرئيس برهم صالح، بحسب البيان، إلى مسار الحوار والتلاقي والمساعي القائمة لمعالجة المسائل السياسية، فيما أكدت السيدة باربرا ليف التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، ودعم الحوار لمعالجة الأزمة السياسية وبما يُرسخ الاستقرار ويحقق التقدم للعراقيين".وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية، في 29 أغسطس/آب، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في العراق، داعية إلى "ضرورة تجنب تعريض أمن واستقرار وسيادة البلاد للخطر".وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد، في بيان لها عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل".
https://sputnikarabic.ae/20220904/رئيس-البرلمان-العراقي-يطالب-بانتخابات-مبكرة-قبل-نهاية-2023-1067260935.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس العراقي يبحث العلاقات الثنائية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية
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استقبل الرئيس العراقي برهم صالح مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، حيث ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية، وشددا على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، حسبما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع
".
"كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات، والتأكيد على أهمية الدور العراقي المحوري في المنطقة وضرورة ضمان أمنه واستقراره".
وأضاف البيان: "بشأن الأوضاع الداخلية في البلد، أشار الرئيس برهم صالح، بحسب البيان، إلى مسار الحوار والتلاقي والمساعي القائمة لمعالجة المسائل السياسية، فيما أكدت السيدة باربرا ليف التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، ودعم الحوار لمعالجة الأزمة السياسية وبما يُرسخ الاستقرار ويحقق التقدم للعراقيين".
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية، في 29 أغسطس/آب، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في العراق، داعية إلى "ضرورة تجنب تعريض أمن واستقرار وسيادة البلاد للخطر".
وقالت السفارة الأمريكية
لدى بغداد، في بيان لها عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل".