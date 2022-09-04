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https://sputnikarabic.ae/20220904/السعودية-تنتزع-أكثر-من-700-لغم-من-الأراضي-اليمنية-خلال-أسبوع-1067274467.html
السعودية تنتزع أكثر من 700 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
السعودية تنتزع أكثر من 700 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" الانتهاء من إزالة 734 لغما من الأراضي اليمنية خلال أسبوع واحد فقط. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:02+0000
2022-09-04T16:02+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وشمل ذلك ألغام مضادة للأفراد والدبابات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الأحد.وتمكن مشروع "مسام" من إزالة الألغام المختلفة في العديد من المناطق اليمنية التي شملت محافظات عدن والحديدة ولحج ومأرب وشبوة وأماكن أخرى.ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الألغام التي تمت إزالتها بواسطة مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة منذ بدايته تجاوز 356 ألف لغم، مشيرة إلى أنه تم زرعها بواسطة "الحوثيين" خلال الحرب الدائرة في البلاد.ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين جماعة "أنصار الله"، التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، قبل سنوات، مما أدى إلى أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم.
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https://sputnikarabic.ae/20220623/السعودية-تمديد-مشروع-نزع-الألغام-في-اليمن-بتكلفة-نحو-33-مليون-دولار-لعام-جديد-1064099095.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

السعودية تنتزع أكثر من 700 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

16:02 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahabألغام اليمن
ألغام اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
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أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" الانتهاء من إزالة 734 لغما من الأراضي اليمنية خلال أسبوع واحد فقط.
وشمل ذلك ألغام مضادة للأفراد والدبابات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الأحد.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
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12 يوليو, 21:14 GMT
وتمكن مشروع "مسام" من إزالة الألغام المختلفة في العديد من المناطق اليمنية التي شملت محافظات عدن والحديدة ولحج ومأرب وشبوة وأماكن أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الألغام التي تمت إزالتها بواسطة مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة منذ بدايته تجاوز 356 ألف لغم، مشيرة إلى أنه تم زرعها بواسطة "الحوثيين" خلال الحرب الدائرة في البلاد.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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23 يونيو, 12:46 GMT
ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين جماعة "أنصار الله"، التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، قبل سنوات، مما أدى إلى أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم.
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8 سنوات من الحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
8 سنوات من الحرب في اليمن
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