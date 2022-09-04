https://sputnikarabic.ae/20220904/السنغال-3-قتلى-في-الفيضانات-التي-اجتاحت-البلاد-السبت-1067284125.html
السنغال: 3 قتلى في الفيضانات التي اجتاحت البلاد السبت
السنغال: 3 قتلى في الفيضانات التي اجتاحت البلاد السبت
قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه تم إحصاء ثلاثة قتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد أمس السبت. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:23+0000
2022-09-04T21:23+0000
2022-09-04T21:23+0000
السنغال
العالم
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وأضاف سال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، من السعودية التي يزورها حاليا، "أحصينا ثلاث ضحايا في الأرواح بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بقوة وغزازة شديدتين وفي وقت قصير جدا“.وأعرب الرئيس عن "تعاطفه الكبير" مع الأسر المكلومة والمنكوبة، وقال: "أود أن أتقدم بأحر التعازي للأسر التي فقدت أحباءها".وأوضح سال أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في سادل، (ببلدية بوكيدياوي في شمال السنغال)، والثانية في كامبيرين (دكار) والثالثة في يومبيول (ضاحية دكار)".وأشار إلى أنه وجه وزيري الداخلية والمياه والتطهير لتتبع يومي للوضع بتنسيق مع مصالح الأرصاد الجوية ووضع تدابير لتدخلات سريعة في حال هطل قوي للأمطار.
https://sputnikarabic.ae/20220526/مصرع-11-رضيعا-في-حريق-بمستشفى-في-السنغال-1062710595.html
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السنغال, العالم
السنغال: 3 قتلى في الفيضانات التي اجتاحت البلاد السبت
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قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه تم إحصاء ثلاثة قتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد أمس السبت.
وأضاف سال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، من السعودية التي يزورها حاليا، "أحصينا ثلاث ضحايا في الأرواح بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بقوة وغزازة شديدتين وفي وقت قصير جدا“.
وأعرب الرئيس عن "تعاطفه الكبير" مع الأسر المكلومة والمنكوبة، وقال: "أود أن أتقدم بأحر التعازي للأسر التي فقدت أحباءها".
وأوضح سال أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في سادل، (ببلدية بوكيدياوي في شمال السنغال)، والثانية في كامبيرين (دكار) والثالثة في يومبيول (ضاحية دكار)".
وأشار إلى أنه وجه وزيري الداخلية والمياه والتطهير لتتبع يومي للوضع بتنسيق مع مصالح الأرصاد الجوية ووضع تدابير لتدخلات سريعة في حال هطل قوي للأمطار.