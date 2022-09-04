عربي
https://sputnikarabic.ae/20220904/السنغال-3-قتلى-في-الفيضانات-التي-اجتاحت-البلاد-السبت-1067284125.html
السنغال: 3 قتلى في الفيضانات التي اجتاحت البلاد السبت
السنغال: 3 قتلى في الفيضانات التي اجتاحت البلاد السبت
قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه تم إحصاء ثلاثة قتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد أمس السبت. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:23+0000
2022-09-04T21:23+0000
السنغال
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963537_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf385f124f0faab5c997dfeb10d0a6df.jpg
وأضاف سال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، من السعودية التي يزورها حاليا، "أحصينا ثلاث ضحايا في الأرواح بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بقوة وغزازة شديدتين وفي وقت قصير جدا“.وأعرب الرئيس عن "تعاطفه الكبير" مع الأسر المكلومة والمنكوبة، وقال: "أود أن أتقدم بأحر التعازي للأسر التي فقدت أحباءها".وأوضح سال أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في سادل، (ببلدية بوكيدياوي في شمال السنغال)، والثانية في كامبيرين (دكار) والثالثة في يومبيول (ضاحية دكار)".وأشار إلى أنه وجه وزيري الداخلية والمياه والتطهير لتتبع يومي للوضع بتنسيق مع مصالح الأرصاد الجوية ووضع تدابير لتدخلات سريعة في حال هطل قوي للأمطار.
https://sputnikarabic.ae/20220526/مصرع-11-رضيعا-في-حريق-بمستشفى-في-السنغال-1062710595.html
السنغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963537_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db705140a28230e2f664a1eedddbbfeb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السنغال, العالم
السنغال, العالم

السنغال: 3 قتلى في الفيضانات التي اجتاحت البلاد السبت

21:23 GMT 04.09.2022
© AP Photo / Zahid Hussainفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Zahid Hussain
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه تم إحصاء ثلاثة قتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد أمس السبت.
وأضاف سال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، من السعودية التي يزورها حاليا، "أحصينا ثلاث ضحايا في الأرواح بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بقوة وغزازة شديدتين وفي وقت قصير جدا“.
وأعرب الرئيس عن "تعاطفه الكبير" مع الأسر المكلومة والمنكوبة، وقال: "أود أن أتقدم بأحر التعازي للأسر التي فقدت أحباءها".
وأوضح سال أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في سادل، (ببلدية بوكيدياوي في شمال السنغال)، والثانية في كامبيرين (دكار) والثالثة في يومبيول (ضاحية دكار)".
حريق في مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
مصرع 11 رضيعا إثر حريق داخل مستشفى في السنغال
26 مايو, 00:14 GMT
وأشار إلى أنه وجه وزيري الداخلية والمياه والتطهير لتتبع يومي للوضع بتنسيق مع مصالح الأرصاد الجوية ووضع تدابير لتدخلات سريعة في حال هطل قوي للأمطار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала