https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-حريق-ضخم-في-أحد-فنادق-أربيل-والدفاع-المدني-يحاول-السيطرة-عليه-فيديو-1067282336.html
العراق… حريق ضخم في أحد فنادق أربيل والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه... فيديو
العراق… حريق ضخم في أحد فنادق أربيل والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه... فيديو
اندلع حريق ضخم داخل أحد الفنادق في محافظة أربيل، شمالي العراق، مساء اليوم الأحد، بينما تسعى قوات الدفاع المدني السيطرة عليه. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T19:44+0000
2022-09-04T19:44+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن الحريق اندلع في فندق أربيل بلازا قرب ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل.وأشارت الوكالة إلى أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وتحاول إخماد الحريق.وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في أربيل، الرائد سركوت كارش، للوكالة إن "الحريق اندلع في فندق هولير بلازا مكون من 7 طوابق".وأشار إلى أنه "تم إرسال 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق… حريق ضخم في أحد فنادق أربيل والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه... فيديو
19:44 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 19:46 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
اندلع حريق ضخم داخل أحد الفنادق في محافظة أربيل، شمالي العراق، مساء اليوم الأحد، بينما تسعى قوات الدفاع المدني السيطرة عليه.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"
، بأن الحريق اندلع في فندق أربيل بلازا قرب ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل.
وأشارت الوكالة إلى أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وتحاول إخماد الحريق.
وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في أربيل، الرائد سركوت كارش، للوكالة إن "الحريق اندلع في فندق هولير بلازا مكون من 7 طوابق".
وأشار إلى أنه "تم إرسال 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده".