https://sputnikarabic.ae/20220904/الكرملين-يكشف-حيثيات-اتخاذ--القرار-بشأن-مشاركة-بوتين-في-قمة-مجموعة-العشرين--1067253067.html

الكرملين يكشف حيثيات اتخاذ القرار بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين

الكرملين يكشف حيثيات اتخاذ القرار بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا، في نوفمبر/تشرين... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T07:55+0000

2022-09-04T07:55+0000

2022-09-04T07:55+0000

روسيا

الكرملين

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1066458450_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_0f685513872c68881c659e915881d077.jpg

وأوضح بيسكوف، للبرنامج التلفزيوني "موسكو الكرملين بوتين"، ردا على سؤال حول مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين: "من أجل اتخاذ قرار بشأن شكل مشاركتنا، ورغم وجود دعوة للمشاركة في القمة على أعلى مستوى ونشكر الجهة المنظمة للقمة على ذلك، ولكن ستؤخذ جميع العوامل في الاعتبار، بما في ذلك القضايا الأمنية بالطبع".وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بوتين في القمة: "هناك دعوة وقبلناها.. القرار سيتخذ قبل الرحلة مباشرة".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن قرار مشاركة بوتين في القمة يعود له ولم يتخذه بعد.وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أعلن أنه وجّه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20220720/أوشاكوف-حول-إمكانية-مشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-القرار-سيُتخذ-قبل-القمة-مباشرة-1065311054.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين