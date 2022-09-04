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https://sputnikarabic.ae/20220904/الكرملين-يكشف-حيثيات-اتخاذ--القرار-بشأن-مشاركة-بوتين-في-قمة-مجموعة-العشرين--1067253067.html
الكرملين يكشف حيثيات اتخاذ القرار بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين
الكرملين يكشف حيثيات اتخاذ القرار بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا، في نوفمبر/تشرين... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T07:55+0000
2022-09-04T07:55+0000
روسيا
الكرملين
فلاديمير بوتين
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وأوضح بيسكوف، للبرنامج التلفزيوني "موسكو الكرملين بوتين"، ردا على سؤال حول مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين: "من أجل اتخاذ قرار بشأن شكل مشاركتنا، ورغم وجود دعوة للمشاركة في القمة على أعلى مستوى ونشكر الجهة المنظمة للقمة على ذلك، ولكن ستؤخذ جميع العوامل في الاعتبار، بما في ذلك القضايا الأمنية بالطبع".وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بوتين في القمة: "هناك دعوة وقبلناها.. القرار سيتخذ قبل الرحلة مباشرة".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن قرار مشاركة بوتين في القمة يعود له ولم يتخذه بعد.وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أعلن أنه وجّه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220720/أوشاكوف-حول-إمكانية-مشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-القرار-سيُتخذ-قبل-القمة-مباشرة-1065311054.html
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روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين
روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين

الكرملين يكشف حيثيات اتخاذ القرار بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين

07:55 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصوركلمة افتتاحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي
كلمة افتتاحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يعتمد على عدة عوامل يلزم أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.
وأوضح بيسكوف، للبرنامج التلفزيوني "موسكو الكرملين بوتين"، ردا على سؤال حول مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين: "من أجل اتخاذ قرار بشأن شكل مشاركتنا، ورغم وجود دعوة للمشاركة في القمة على أعلى مستوى ونشكر الجهة المنظمة للقمة على ذلك، ولكن ستؤخذ جميع العوامل في الاعتبار، بما في ذلك القضايا الأمنية بالطبع".
وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
أوشاكوف حول إمكانية مشاركة بوتين في قمة العشرين: القرار سيُتخذ قبل القمة مباشرة
20 يوليو, 01:09 GMT
وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بوتين في القمة: "هناك دعوة وقبلناها.. القرار سيتخذ قبل الرحلة مباشرة".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن قرار مشاركة بوتين في القمة يعود له ولم يتخذه بعد.
وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد أعلن أنه وجّه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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