الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل يصل بيروت هذا الأسبوع
© AFP 2022 / -رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا
© AFP 2022 / -
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، يصل إلى بيروت هذا الأسبوع.
نشرت الرئاسة اللبنانية تغريدة بحسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، جاء فيها أن "الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أعلمه فيه بمجيء آموس هوكشتاين أواخر الأسبوع الجاري إلى بيروت".
وأضافت أن "بوصعب أكد لعون أن التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا ليست دقيقة وأن الجانب الأمريكي يعمل للتوصل إلى اتفاق عادل".
وأضافت أن "بوصعب أكد لعون أن التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا ليست دقيقة وأن الجانب الأمريكي يعمل للتوصل إلى اتفاق عادل".
وشهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان، انطلاق قافلة زوارق بحرية وصولا إلى الناقورة جنوبي البلاد، بحماية الجيش وتحت شعار "نفط لبنان للبنان"، في إشارة إلى تمسك البلد العربي بثروته البحرية وسط نزاع مع إسرائيل.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الأحد: "انطلقت من طرابلس مراكب بحرية في رحلة تتنقل بين مناطق الهري وعمشيت والجية وصيدا وصور وصولا الى الناقورة، بمواكبة الجيش، وتمسكا بحق لبنان الكامل بمياهه وحدود ثرواته تحت شعار "نفط لبنان للبنان".
تحية لكل تحرك شعبي داعم لحق لبنان في ثروته النفطية وداعم لموقف #المقاومة مما يترجم المعادلة الذهبية #جيش_شعب_مقاومة— fadi jouni (@fady_jouni) September 4, 2022
انطلاق مراكب من #طرابلس وصولًا الى #الناقورة تؤكد على التمسك بالثروة النفطية pic.twitter.com/mjrIpI6qrP
ونقلت الوكالة عن المشرف على الشباب الوطني في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، قوله: "الحملة رسالة إلى العدو (يقصد إسرائيل) تقول إن المثلث القوي الجيش والشعب والمقاومة متمسك باستخراج ثروته النفطية، وأن منع لبنان من ذلك يجب أن ينتهي تحت ضغط قوة الشعب، وأن يكون ذلك سببا لتعافي لبنان اقتصاديا".
ولدى وصولها إلى مدينة صيدا، انضم عدد كبير من أصحاب المراكب في المدينة إلى القافلة البرية التي تنظمها الحملة الوطنية للدفاع عن الثروة البحرية في لبنان، تعبيرا عن تأييدهم ودعمهم لهذه المسيرة.
من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على تويتر": "من طرابلس إلى الناقورة، مرورا بموانئنا، تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكا بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته. وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد".