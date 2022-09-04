https://sputnikarabic.ae/20220904/اليابان-تتعاون-مع-إيطاليا-في-تطوير-مقاتلة-جديدة-1067251484.html
اليابان تتعاون مع إيطاليا في تطوير مقاتلة جديدة
اليابان تتعاون مع إيطاليا في تطوير مقاتلة جديدة
تدرس وزارة الدفاع اليابانية إمكانية إشراك متخصصين إيطاليين في مشروع لتطوير جيل جديد من الطائرات المقاتلة F-X التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، والتي ستحل... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T05:21+0000
2022-09-04T05:21+0000
2022-09-04T05:21+0000
رصد عسكري
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وفقًا للقناة التلفزيونية، فإن نية وزارة الدفاع ترجع إلى أن إيطاليا لديها خبرة في التعاون التقني مع المملكة المتحدة، التي يشارك ممثلوها في تطوير محرك F-X.بدأ تطوير الجيل الجديد من محركات المقاتلات في يناير/كانون الثاني. تشارك Rolls-Royce في المشروع من بريطانيا، وشركة Ishikawajima للصناعات الثقيلة من اليابان.تم تعيين الدور الرائد في تطوير طائرة F-X، والتي يجب أن تحل محل F-2 في 2030، لشركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية. سيتم تقديم المساعدة الفنية من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. تقدر تكلفة المشروع بأكمله مبدئيًا بنحو 1.5 تريليون ين (10.6 مليار دولار).
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اليابان تتعاون مع إيطاليا في تطوير مقاتلة جديدة
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تدرس وزارة الدفاع اليابانية إمكانية إشراك متخصصين إيطاليين في مشروع لتطوير جيل جديد من الطائرات المقاتلة F-X التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، والتي ستحل محل مقاتلات F-2 المتعددة الأدوار الموجودة حاليًا في البلاد، حسب قناة "إن إتش كي".
وفقًا للقناة التلفزيونية، فإن نية وزارة الدفاع ترجع إلى أن إيطاليا لديها خبرة في التعاون التقني مع المملكة المتحدة، التي يشارك ممثلوها في تطوير محرك F-X.
بدأ تطوير الجيل الجديد من محركات المقاتلات
في يناير/كانون الثاني. تشارك Rolls-Royce في المشروع من بريطانيا، وشركة Ishikawajima للصناعات الثقيلة من اليابان.
تم تعيين الدور الرائد في تطوير طائرة F-X، والتي يجب أن تحل محل F-2 في 2030، لشركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية. سيتم تقديم المساعدة الفنية من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. تقدر تكلفة المشروع بأكمله مبدئيًا بنحو 1.5 تريليون ين (10.6 مليار دولار).