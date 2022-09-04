https://sputnikarabic.ae/20220904/برلماني-ليبي-أموال-الشعب-تنفق-على-تشكيلات-مسلحة-ضمن-سيناريو-تديره-واشنطن-1067271806.html

برلماني ليبي: أموال الشعب تنفق على تشكيلات مسلحة ضمن سيناريو تديره واشنطن

برلماني ليبي: أموال الشعب تنفق على تشكيلات مسلحة ضمن سيناريو تديره واشنطن

قال البرلماني الليبي، علي الصول، إن دعم التشكيلات المسلحة من أموال الليبيين يتم وفق سيناريو تدعمه العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T15:04+0000

2022-09-04T15:04+0000

2022-09-04T15:04+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وأضاف الصول في حديث لـ"سبوتنيك"، أن إدارة الأزمة في ليبيا تتم وفق رغبة الدول الإقليمية والدول العظمى، وأنها ليست في حاجة إلى مبعوث أممي، في ظل العمل على إدارة الأزمة وليس حلها.وأوضح أن الليبيين تقاربوا مؤخرا وتوحدوا على مشروع الاستقرار عبر حكومة معتمدة من مجلس النواب الليبي، لكن بعض الأطراف الداخلية رفضت هذا التقارب انصياعا للأجندة الخارجية، وفق تعبيره.وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للسلوفيني يان كوبيتش.يشار إلى أنه سبق وكلف باثيلي عام 2021 برئاسة الوفد الأممي الزائر لتقييم عمل البعثة في ليبيا، كما عين في 2013 نائبا للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2014 وسط أفريقيا، ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لأفريقيا الوسطى.وحصل باثيلي على درجة الدكتوراه من جامعة برمنغهام ودكتوراه الدولة من جامعة الشيخ "أنتا ديوب" وله العديد من الكتب والأبحاث حول التاريخ والسياسة الأفريقية، كما أنه من كبار المسؤولين في بلده.تولى وزارة البيئة من 1993 إلى 1998 ووزارة الطاقة من 2000 حتى عام 2001،وترأس في مايو/أيار 2015 منتدى بانغي الوطني للمصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وخاض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في فبراير/شباط 2007 واحتل المركز السادس بنسبة 2.21%.

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم