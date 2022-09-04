عربي
https://sputnikarabic.ae/20220904/بلومبرغ-بوتين-يثير-الذعر-في-الغرب-بقراره-بشأن-نورد-ستريم-1067251054.html
بلومبرغ: بوتين يثير الذعر في الغرب بقراره بشأن "نورد ستريم"
بلومبرغ: بوتين يثير الذعر في الغرب بقراره بشأن "نورد ستريم"
قالت أنجيلا نايت، المديرة التنفيذية السابقة لاتحاد التجارة إنرجي يو كيه، لوكالة بلومبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغرق المملكة المتحدة في حالة من الذعر... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T04:52+0000
2022-09-04T04:52+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064357466_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a433b5b4f683e09a5a761180d87d4607.jpg
واتهمت الخبيرة الرئيس الروسي بشن "حرب اقتصادية".قالت نايت: "نحن نشعر بالذعر كدولة. أوروبا أيضًا. وهذا ليس مفاجئًا، أنا لا أنتقد هذا".واتهمت السلطات بخلق الاعتماد على إمدادات الطاقة من مختلف البلدان، والتي ليست دائما "صديقة".وأضافت المتخصصة: "كانت لدينا سياسة طاقة خاطئة لفترة طويلة. إنها حقًا صدمة غير سارة".يعمل نورد ستريم مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 ٪ فقط من طاقته البالغة حوالي 170 مليون متر مكعب يوميًا. في الآونة الأخيرة، تم إيقاف خط أنابيب الغاز للإصلاحات المجدولة، ولكن عشية شركة غازبروم قالت إنه لن يكون من الممكن استعادة العمل بسبب تسرب النفط في وحدة ترينت 60 العاملة الوحيدة. واليوم ، قالت الشركة إن المتخصصين في سيمنز ليس لديهم مكان لإجراء الإصلاحات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064357466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_efb7ca35b324f432444badc861b87118.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

بلومبرغ: بوتين يثير الذعر في الغرب بقراره بشأن "نورد ستريم"

04:52 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
تابعنا عبرTelegram
قالت أنجيلا نايت، المديرة التنفيذية السابقة لاتحاد التجارة إنرجي يو كيه، لوكالة بلومبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغرق المملكة المتحدة في حالة من الذعر بإغلاق أحد خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في أوروبا.
واتهمت الخبيرة الرئيس الروسي بشن "حرب اقتصادية".
قالت نايت: "نحن نشعر بالذعر كدولة. أوروبا أيضًا. وهذا ليس مفاجئًا، أنا لا أنتقد هذا".
واتهمت السلطات بخلق الاعتماد على إمدادات الطاقة من مختلف البلدان، والتي ليست دائما "صديقة".
وأضافت المتخصصة: "كانت لدينا سياسة طاقة خاطئة لفترة طويلة. إنها حقًا صدمة غير سارة".
يعمل نورد ستريم مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 ٪ فقط من طاقته البالغة حوالي 170 مليون متر مكعب يوميًا. في الآونة الأخيرة، تم إيقاف خط أنابيب الغاز للإصلاحات المجدولة، ولكن عشية شركة غازبروم قالت إنه لن يكون من الممكن استعادة العمل بسبب تسرب النفط في وحدة ترينت 60 العاملة الوحيدة. واليوم ، قالت الشركة إن المتخصصين في سيمنز ليس لديهم مكان لإجراء الإصلاحات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала