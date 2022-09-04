https://sputnikarabic.ae/20220904/بلومبرغ-بوتين-يثير-الذعر-في-الغرب-بقراره-بشأن-نورد-ستريم-1067251054.html
بلومبرغ: بوتين يثير الذعر في الغرب بقراره بشأن "نورد ستريم"
بلومبرغ: بوتين يثير الذعر في الغرب بقراره بشأن "نورد ستريم"
قالت أنجيلا نايت، المديرة التنفيذية السابقة لاتحاد التجارة إنرجي يو كيه، لوكالة بلومبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغرق المملكة المتحدة في حالة من الذعر... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T04:52+0000
2022-09-04T04:52+0000
2022-09-04T04:52+0000
اقتصاد
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واتهمت الخبيرة الرئيس الروسي بشن "حرب اقتصادية".قالت نايت: "نحن نشعر بالذعر كدولة. أوروبا أيضًا. وهذا ليس مفاجئًا، أنا لا أنتقد هذا".واتهمت السلطات بخلق الاعتماد على إمدادات الطاقة من مختلف البلدان، والتي ليست دائما "صديقة".وأضافت المتخصصة: "كانت لدينا سياسة طاقة خاطئة لفترة طويلة. إنها حقًا صدمة غير سارة".يعمل نورد ستريم مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 ٪ فقط من طاقته البالغة حوالي 170 مليون متر مكعب يوميًا. في الآونة الأخيرة، تم إيقاف خط أنابيب الغاز للإصلاحات المجدولة، ولكن عشية شركة غازبروم قالت إنه لن يكون من الممكن استعادة العمل بسبب تسرب النفط في وحدة ترينت 60 العاملة الوحيدة. واليوم ، قالت الشركة إن المتخصصين في سيمنز ليس لديهم مكان لإجراء الإصلاحات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بلومبرغ: بوتين يثير الذعر في الغرب بقراره بشأن "نورد ستريم"
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قالت أنجيلا نايت، المديرة التنفيذية السابقة لاتحاد التجارة إنرجي يو كيه، لوكالة بلومبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغرق المملكة المتحدة في حالة من الذعر بإغلاق أحد خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في أوروبا.
قالت نايت: "نحن نشعر بالذعر كدولة. أوروبا أيضًا. وهذا ليس مفاجئًا، أنا لا أنتقد هذا".
واتهمت السلطات بخلق الاعتماد على إمدادات الطاقة من مختلف البلدان، والتي ليست دائما "صديقة".
وأضافت المتخصصة: "كانت لدينا سياسة طاقة خاطئة لفترة طويلة. إنها حقًا صدمة غير سارة".
يعمل نورد ستريم مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 ٪ فقط من طاقته البالغة حوالي 170 مليون متر مكعب يوميًا. في الآونة الأخيرة، تم إيقاف خط أنابيب الغاز للإصلاحات المجدولة، ولكن عشية شركة غازبروم قالت إنه لن يكون من الممكن استعادة العمل بسبب تسرب النفط في وحدة ترينت 60 العاملة الوحيدة. واليوم ، قالت الشركة إن المتخصصين في سيمنز ليس لديهم مكان لإجراء الإصلاحات.