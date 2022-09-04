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https://sputnikarabic.ae/20220904/تعليقا-على-عملية-غور-الأردن-حماس-مساعي-الاحتلال-لن-تنجح-في-وقف-تصاعد-الفعل-المقاوم-1067273880.html
تعليقا على عملية "غور الأردن"... حماس: مساعي الاحتلال لن تنجح في وقف تصاعد الفعل المقاوم
تعليقا على عملية "غور الأردن"... حماس: مساعي الاحتلال لن تنجح في وقف تصاعد الفعل المقاوم
وصفت حركة "حماس"، اليوم الأحد، العملية التي وقعت في منطقة غور الأردن، بأنها عملا بطوليا جديدا يخطه الشباب الثائر في الضفة المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T15:44+0000
2022-09-04T15:46+0000
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ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم الأحد، عن حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، أن "عملية الأغوار تأتي في سياق الرد المتواصل لشعبنا الفلسطيني على جرائم الاحتلال وعلى رأسها الجرائم ضد المسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس لباحاته".وأوضحت الحركة أن العملية تؤكد بشكل قاطع بأن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا المد المتصاعد من الفعل "الثوري المقاوم" في الضفة الغربية لن تنجح، والمقاومة جاهزة وتتطور.وشددت "حماس" على أن "عملية غور الأردن تؤكد الفشل التام للمنظومة الأمنية الصهيونية التي قالت إن هناك بعض المناطق والبؤر التي تشهد عملاً مقاوماً فقط، لكن هذه المرة العملية جاءت في مكان لم يتوقعه الاحتلال لتؤكد أن شعبنا يستطيع أن يبدع من الوسائل والأدوات والأماكن ما لا يتوقعه الاحتلال ولا يستطيع إيقافه".وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم العربي

تعليقا على عملية "غور الأردن"... حماس: مساعي الاحتلال لن تنجح في وقف تصاعد الفعل المقاوم

15:44 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 04.09.2022)
© AFP 2022 / SAID KHATIBعناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIB
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وصفت حركة "حماس"، اليوم الأحد، العملية التي وقعت في منطقة غور الأردن، بأنها عملا بطوليا جديدا يخطه الشباب الثائر في الضفة المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.
ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم الأحد، عن حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، أن "عملية الأغوار تأتي في سياق الرد المتواصل لشعبنا الفلسطيني على جرائم الاحتلال وعلى رأسها الجرائم ضد المسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس لباحاته".
وأوضحت الحركة أن العملية تؤكد بشكل قاطع بأن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا المد المتصاعد من الفعل "الثوري المقاوم" في الضفة الغربية لن تنجح، والمقاومة جاهزة وتتطور.
وشددت "حماس" على أن "عملية غور الأردن تؤكد الفشل التام للمنظومة الأمنية الصهيونية التي قالت إن هناك بعض المناطق والبؤر التي تشهد عملاً مقاوماً فقط، لكن هذه المرة العملية جاءت في مكان لم يتوقعه الاحتلال لتؤكد أن شعبنا يستطيع أن يبدع من الوسائل والأدوات والأماكن ما لا يتوقعه الاحتلال ولا يستطيع إيقافه".
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أفادت بإصابة 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.
وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".
وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
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