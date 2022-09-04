https://sputnikarabic.ae/20220904/ليس-لدينا-حتى-مياه-الشربأمريكيون-يهاجمون-بايدن-بسبب-أوكرانيا-1067251217.html
"ليس لدينا حتى مياه الشرب"...أمريكيون يهاجمون بايدن بسبب أوكرانيا
"ليس لدينا حتى مياه الشرب"...أمريكيون يهاجمون بايدن بسبب أوكرانيا
انتقد مستخدمو تويتر من الولايات المتحدة بشدة الرئيس جو بايدن لمساعدته بمليارات الدولارات لأوكرانيا وتجاهل المشاكل المتراكمة داخل البلاد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T05:09+0000
2022-09-04T05:09+0000
2022-09-04T05:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52073378dea6822c1ba53d4967f615c1.jpg
في وقت سابق، تم نصح سكان جاكسون بولاية ميسيسيبي، حيث 80 في المئة من السكان من الأمريكيين من أصل أفريقي، بعدم فتح أفواههم عند الاستحمام، حتى لا يبتلعوا عن طريق الخطأ ماء الصنبور ذي الصبغة البنية. كما أوضح مشروع حقوق الإنسان AJ +، بأن معظم السكان المحليين يواجهون هذه المشكلة بسبب النقص المزمن في التمويل.يقول مايك باغز: "وحصلت أوكرانيا على 80 مليار دولار. بايدن شخص مقرف".قال أحد المشاركين في المناقشة: "حسنًا. لقد حصلت على ما صوتت له".قال أسكاري سانيكا مالك ست شاكور، ساخطًا: "إنه يرسل المليارات إلى أوكرانيا، في حين أن سكان جاكسون ليس لديهم مياه صنبور نظيفة".قال أندريمبلويد بلاك أستروناوت: "بايدن شخص متعصب للبيض محاط رمزيًا بالعديد من النساء السود اللواتي يغطينه".شارك مايك بيرنر: "حدث ذلك بعد أوكرانيا. ليس فقط في ميسيسيبي، ولكن أيضًا في كانساس. في الأسبوع الماضي، كان لدي ماء بني صدئ".وكتب دبليو إس سلير: "هذه حقيقة! بلدك في أزمة. وأنت تضخ مليارات الدولارات في بلد آخر؟".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8efc58a2ad747b3b45ccecebcb40e74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
"ليس لدينا حتى مياه الشرب"...أمريكيون يهاجمون بايدن بسبب أوكرانيا
تابعنا عبر
انتقد مستخدمو تويتر من الولايات المتحدة بشدة الرئيس جو بايدن لمساعدته بمليارات الدولارات لأوكرانيا وتجاهل المشاكل المتراكمة داخل البلاد.
في وقت سابق، تم نصح سكان جاكسون بولاية ميسيسيبي، حيث 80 في المئة من السكان من الأمريكيين من أصل أفريقي، بعدم فتح أفواههم عند الاستحمام، حتى لا يبتلعوا عن طريق الخطأ ماء الصنبور ذي الصبغة البنية. كما أوضح مشروع حقوق الإنسان AJ +، بأن معظم السكان المحليين يواجهون هذه المشكلة بسبب النقص المزمن في التمويل.
يقول مايك باغز: "وحصلت أوكرانيا على 80 مليار دولار. بايدن شخص مقرف".
قال أحد المشاركين في المناقشة: "حسنًا. لقد حصلت على ما صوتت له".
قال أسكاري سانيكا مالك ست شاكور، ساخطًا: "إنه يرسل المليارات إلى أوكرانيا، في حين أن سكان جاكسون ليس لديهم مياه صنبور نظيفة".
قال أندريمبلويد بلاك أستروناوت: "بايدن شخص متعصب للبيض محاط رمزيًا بالعديد من النساء السود اللواتي يغطينه".
شارك مايك بيرنر: "حدث ذلك بعد أوكرانيا. ليس فقط في ميسيسيبي، ولكن أيضًا في كانساس. في الأسبوع الماضي، كان لدي ماء بني صدئ".
وكتب دبليو إس سلير: "هذه حقيقة! بلدك في أزمة. وأنت تضخ مليارات الدولارات في بلد آخر؟".