https://sputnikarabic.ae/20220904/هرتسوغ-لرئيس-ألمانيا-أرواح-الكراهية-تأتي-أولا-من-إيران-1067269140.html

هرتسوغ لرئيس ألمانيا: أرواح الكراهية تأتي أولا من إيران

هرتسوغ لرئيس ألمانيا: أرواح الكراهية تأتي أولا من إيران

عقد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين على هامش إحياء الذكرى الخمسين لمقتل 11 رياضيا... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T14:29+0000

2022-09-04T14:29+0000

2022-09-04T14:29+0000

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والأربعاء الماضي، قررت ألمانيا، صرف تعويضات قيمتها 28 مليون يورو لأسر 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا في ميونيخ عام 1972، على يد مجموعة مسلحة فلسطينية في عملية عرفت آنذاك بعملية "أيلول الأسود".ورحب هرتسوغ بالاتفاق بين عائلات قتلى ميونيخ الـ 11 والحكومة الألمانية، وقال لشتاينماير: "أشكركم على التزامكم الأخلاقي الدؤوب بالعدالة التاريخية"، وفق بيان لمكتبه نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتابع "آمل من الآن فصاعدا أن نستمر في التذكر والتذكير وفوق كل شيء لغرس دروس المأساة".وأضاف "رياح الكراهية تأتي في المقام الأول من إيران التي تعمل علانية على تدمير إسرائيل، ولن توقفها الاتفاقات المخففة التي لا أسنان لها وذات المزايا الباهظة، ولن تستطيع دولة إسرائيل أن تتحمل التهديدات لوجودها".ومضى هرتسوغ: "ستقف إسرائيل وتدافع بحزم وقوة عن مواطنيها والمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم. نتوقع من حلفائنا الوقوف بحزم إلى جانبنا في هذا الوقت".وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.وفي تغريدات على حسابه بتويتر قال هرتسوغ مخاطبا شتاينماير "أنت صديق حقيقي لي ولشعبي وبلدي. تثمن دولة إسرائيل التحالف مع ألمانيا، والالتزام الألماني بأمن إسرائيل وازدهارها".وأضاف "أساس العلاقة بين إسرائيل وألمانيا معقّد وصعب ومؤلّم (..)نحن نعلم اليوم أن العلاقة بين إسرائيل وألمانيا هي علاقة حقيقية وضرورية وأساسية. لإسرائيل وألمانيا".وتقول إسرائيل إن النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، نفذوا جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في ألمانيا وأوروبا إبان الحرب العالمية الثانية راح ضحيتها ما يقرب من ستة ملايين يهودي.

https://sputnikarabic.ae/20220831/ألمانيا-تقرر-تعويض-أسر-11-رياضيا-إسرائيليا-قتلوا-في-ميونيخ-بـ-28-مليون-يورو-1067103656.html

https://sputnikarabic.ae/20220902/حب-من-طرف-واحد-استطلاع-يكشف-كيف-ينظر-الألمان-والإسرائيليون-لبعضهم-البعض-1067196940.html

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