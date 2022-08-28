عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/لابيد-يتهم-نتنياهو-بالإضرار-بأهم-ملفين-لإسرائيل-والأخير-سأشرح-لك-غدا-1066946530.html
لابيد يتهم نتنياهو بالإضرار بأهم ملفين لإسرائيل والأخير: سأشرح لك غدا
لابيد يتهم نتنياهو بالإضرار بأهم ملفين لإسرائيل والأخير: سأشرح لك غدا
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، تعامل سلفه بنيامين نتنياهو مع الملف النووي الإيراني، وذلك بعد تصريحات للأخير حمل فيها لابيد ووزير... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T19:20+0000
2022-08-28T19:20+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066176449_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b3099c48f7d4d9ed59b51b66aa25297.jpg
جاء ذلك في تغريدات للابيد، في إطار حرب كلامية اشتعلت في وقت سابق من اليوم بينه وبين نتنياهو.وقال لابيد: "عندما كان نتنياهو رئيسا للوزراء، كان كل ما فعله بشأن القضية الإيرانية هو المؤتمرات الصحفية".وأضاف: "الضرر الذي أحدثه (نتنياهو) خلال فترة حكمه لأهم قضيتين استراتيجيتين لإسرائيل - الحرب ضد السلاح النووي الإيراني والعلاقات مع الولايات المتحدة - خطير وعميق وما زلنا نقوم بإصلاحه".وتابع لابيد: "نعمل كل يوم لتعزيز سياسة إسرائيل وقدراتها الأمنية التي تم إهمالها لسنوات عديدة".ومضى بقوله: "لهذا استدعيت رئيس المعارضة (نتنياهو) إلى جلسة إحاطة أمنية غدا ليطلع على التفاصيل، حتى يكون لديه على الأقل فكرة عما يتحدث عنه في الأفلام التي يصنعها".من جانبه، رد نتنياهو على رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "سيد للابيد، لابد أنك نسيت أنك بينما هاجمتني ودعمت الاتفاق النووي الخطير السابق (الموقع عام 2015)، تمكنا من إخراج الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية السيئة"، مختتما بالقول "سأشرح لك غدا".وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو في تغريدة له إن لابيد وغانتس، "ناما وسمحا لإيران بالتوصل إلى اتفاق نووي سيعرض مستقبل إسرائيل للخطر"، على حد وصفه.ومن المقرر أن يلتقي لابيد نتنياهو غدا الاثنين، لإطلاعه على آخر مستجدات الملف النووي الإيراني وجهود إسرائيل للحيلولة دون توقيع اتفاق جديد.وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066176449_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ac9e8da0aa51a30db9c49ef7f5cbc338.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل
بنيامين نتنياهو, إسرائيل

لابيد يتهم نتنياهو بالإضرار بأهم ملفين لإسرائيل والأخير: سأشرح لك غدا

19:20 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبرTelegram
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، تعامل سلفه بنيامين نتنياهو مع الملف النووي الإيراني، وذلك بعد تصريحات للأخير حمل فيها لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس مسؤولية توصل طهران إلى اتفاق نووي محتمل مع واشنطن.
جاء ذلك في تغريدات للابيد، في إطار حرب كلامية اشتعلت في وقت سابق من اليوم بينه وبين نتنياهو.
وقال لابيد: "عندما كان نتنياهو رئيسا للوزراء، كان كل ما فعله بشأن القضية الإيرانية هو المؤتمرات الصحفية".
وأضاف: "الضرر الذي أحدثه (نتنياهو) خلال فترة حكمه لأهم قضيتين استراتيجيتين لإسرائيل - الحرب ضد السلاح النووي الإيراني والعلاقات مع الولايات المتحدة - خطير وعميق وما زلنا نقوم بإصلاحه".
وتابع لابيد: "نعمل كل يوم لتعزيز سياسة إسرائيل وقدراتها الأمنية التي تم إهمالها لسنوات عديدة".
ومضى بقوله: "لهذا استدعيت رئيس المعارضة (نتنياهو) إلى جلسة إحاطة أمنية غدا ليطلع على التفاصيل، حتى يكون لديه على الأقل فكرة عما يتحدث عنه في الأفلام التي يصنعها".
من جانبه، رد نتنياهو على رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "سيد للابيد، لابد أنك نسيت أنك بينما هاجمتني ودعمت الاتفاق النووي الخطير السابق (الموقع عام 2015)، تمكنا من إخراج الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية السيئة"، مختتما بالقول "سأشرح لك غدا".
وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو في تغريدة له إن لابيد وغانتس، "ناما وسمحا لإيران بالتوصل إلى اتفاق نووي سيعرض مستقبل إسرائيل للخطر"، على حد وصفه.
ومن المقرر أن يلتقي لابيد نتنياهو غدا الاثنين، لإطلاعه على آخر مستجدات الملف النووي الإيراني وجهود إسرائيل للحيلولة دون توقيع اتفاق جديد.
وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала