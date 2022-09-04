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https://sputnikarabic.ae/20220904/وزير-التموين-المصري-لدينا-احتياطي-من-القمح-لم-يحدث-في-تاريخ-البلاد-1067285042.html
وزير التموين المصري: لدينا احتياطي من القمح لم يحدث في تاريخ البلاد
وزير التموين المصري: لدينا احتياطي من القمح لم يحدث في تاريخ البلاد
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحى، بأن بلاده تمتلك حاليا احتياطي من القمح لم يحدث قبل ذلك في تاريخ البلاد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:55+0000
2022-09-04T21:55+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" تصريحات تلفزيونية قال فيها المصيلحي إن "العالم يعاني أزمة في إتاحة السلع وليس شرائها فقط وهناك 37 مليون مصري يستفيد من الدعم، موضحا أن اشتراط تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين لسرعة التواصل مع المواطنين".وأضاف المصيلحي "أن تباين أسعار السلع أمر طبيعي في سياق السوق الحر، لكن التجارة غير المنظمة سبب اضطراب أسعار السلع التموينية، كما أن بعض موزعي التموين يستغلون المواطنين".وأعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، أن سفينة تحمل أكثر من 31 ألف طن من القمح غادرت موانئ أوكرانيا متجهة إلى ميناء دمياط المصري.ووفقا لبيان الأمم المتحدة، غادرت 8 سفن تجارية اليوم من موانئ أوكرانيا، إحداها تحمل 31 ألفا و400 طن متري من القمح وتتوجه إلى ميناء دمياط في مصر.وأوضح البيان أن إجمالي حمولات الحبوب والمواد الغذائية التي خرجت من الموانئ الأوكرانية بلغ حتى يوم الجمعة نحو مليون و766 ألفا و531 طن متري، وذلك من خلال 160 رحلة.
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العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

وزير التموين المصري: لدينا احتياطي من القمح لم يحدث في تاريخ البلاد

21:55 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورحقل قمح
حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحى، بأن بلاده تمتلك حاليا احتياطي من القمح لم يحدث قبل ذلك في تاريخ البلاد.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" تصريحات تلفزيونية قال فيها المصيلحي إن "العالم يعاني أزمة في إتاحة السلع وليس شرائها فقط وهناك 37 مليون مصري يستفيد من الدعم، موضحا أن اشتراط تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين لسرعة التواصل مع المواطنين".
وأضاف المصيلحي "أن تباين أسعار السلع أمر طبيعي في سياق السوق الحر، لكن التجارة غير المنظمة سبب اضطراب أسعار السلع التموينية، كما أن بعض موزعي التموين يستغلون المواطنين".
وشدد الوزير المصري على أن احتياطي بلاده من القمح "يكفي 7 أشهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي جيد وفى نفس الوقت الموسم يبدأ لذلك سيكون هناك وفرة في القمح"، على حد قوله.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، أن سفينة تحمل أكثر من 31 ألف طن من القمح غادرت موانئ أوكرانيا متجهة إلى ميناء دمياط المصري.
ووفقا لبيان الأمم المتحدة، غادرت 8 سفن تجارية اليوم من موانئ أوكرانيا، إحداها تحمل 31 ألفا و400 طن متري من القمح وتتوجه إلى ميناء دمياط في مصر.
وأوضح البيان أن إجمالي حمولات الحبوب والمواد الغذائية التي خرجت من الموانئ الأوكرانية بلغ حتى يوم الجمعة نحو مليون و766 ألفا و531 طن متري، وذلك من خلال 160 رحلة.
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