https://sputnikarabic.ae/20220905/إعلام-الداخلية-الفرنسية-تستعد-لطرد-أئمة-مغاربة-ضمن-خطة-ماكرون-لمواجهة-الانفصالية-الإسلامية-1067325102.html

إعلام: الداخلية الفرنسية تستعد لطرد أئمة مغاربة ضمن خطة ماكرون لمواجهة "الانفصالية الإسلامية"

إعلام: الداخلية الفرنسية تستعد لطرد أئمة مغاربة ضمن خطة ماكرون لمواجهة "الانفصالية الإسلامية"

قالت تقارير إعلامية إن وزارة الداخلية الفرنسية تستعد لطرد أئمة مغاربة ضمن تنفيذها خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة ما أسماه "الانفصالية الإسلامية". 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T14:57+0000

2022-09-05T14:57+0000

2022-09-05T14:59+0000

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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ووفقا لصحيفة "ميديابارت" الفرنسية، فإنه وبعد ثلاثة أيام من صدور قرار مجلس الدولة المصادقة على طرد الإمام حسن إكويسن (مغربي الجنسية)، كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن جزء من برنامجه على الهواء مباشرة من مكاتب المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI).وقال دارمانين: "هل هناك أئمة إيكويوسن آخرون؟ الجواب هو نعم"، مشيرًا إلى أن هناك عمل بالفعل على صياغة "قائمة" بـ "الدعاة"، أو رؤساء المراكز والجمعيات المحرضين، لافتا إلى أنهم "أقل من مائة شخص"، مشددا على أنهم سوف يلقون نفس المصير.وقال وزير الدّاخلية الفرنسي: "إن الحصول على الجنسية الفرنسية والإقامة في هذا البلد لسنوات لا يعني أننا سنتسامح مع المتطرفين"، مضيفا: "سنعمل على طردهم ولدينا لائحة جاهزة بأسمائهم".وكان الإمام المغربي حسن إيكويوسن، الفار من السلطات الفرنسية عقب قرار ترحيله، قد لاحقته السلطات، حيث تعود قصته إلى مجموعة فيديوهات على مواقع التواصل يقول إنها تعبر عن الوسطية والاعتدال، بينما ترى السلطات الفرنسية أن أفكاره التي يروجها لا تتناسب مع قوانين البلاد ولذلك قامت بطرده.

https://sputnikarabic.ae/20200221/فرنسا-لن-تستقبل-الأئمة-من-بعض-الدول-العربية-بعد-إعلان-ماكرون-محاربة-التطرف--1044627495.html

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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون