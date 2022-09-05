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https://sputnikarabic.ae/20220905/ارتفاع-معدل-التضخم-في-تركيا-إلى-أكثر-من-80-على-أساس-سنوي-1067303082.html
ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 80% على أساس سنوي
ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 80% على أساس سنوي
أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 80.21% على أساس سنوي، في شهر أغسطس/ آب الماضي؛ ما يعد أعلى معدل، منذ 24 عاما. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:35+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وبحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 1.46%، في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق، و54.69%، وفقا لمتوسطات الـ 12 شهرا؛ ليبلغ 80.21%، على أساس سنوي.وأفادت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، بارتفاع معدل التضخم في تركيا، إلى 181.37، في أغسطس الماضي، وسجل معدل التضخم في تركيا 79.6%، في يوليو/ تموز الماضي.وكان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة نقطة واحدة؛ على الرغم من الارتفاع الحاد للتضخم في البلاد، فيما يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اعتقاده، بأن ارتفاع أسعار الفائدة سبب التضخم.في سياق متصل، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية، يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، للقطاع الصناعي.وذكرت الهيئة أنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 %، وبنسبة 30 % للقطاع العام والخدمات، و50 % للقطاع الصناعي، وفقا لوكالة "ومع".
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أخبار العالم الآن, اقتصاد
أخبار العالم الآن, اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 80% على أساس سنوي

09:35 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / Ozan Koseعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
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أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 80.21% على أساس سنوي، في شهر أغسطس/ آب الماضي؛ ما يعد أعلى معدل، منذ 24 عاما.
أنطاكيا- سبوتنيك. وبحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 1.46%، في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق، و54.69%، وفقا لمتوسطات الـ 12 شهرا؛ ليبلغ 80.21%، على أساس سنوي.
وأفادت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، بارتفاع معدل التضخم في تركيا، إلى 181.37، في أغسطس الماضي، وسجل معدل التضخم في تركيا 79.6%، في يوليو/ تموز الماضي.
وكان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة نقطة واحدة؛ على الرغم من الارتفاع الحاد للتضخم في البلاد، فيما يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اعتقاده، بأن ارتفاع أسعار الفائدة سبب التضخم.
في سياق متصل، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية، يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، للقطاع الصناعي.
وذكرت الهيئة أنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 %، وبنسبة 30 % للقطاع العام والخدمات، و50 % للقطاع الصناعي، وفقا لوكالة "ومع".
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