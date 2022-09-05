https://sputnikarabic.ae/20220905/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-جنين-بقوات-كبيرة-لهدم-منزل-منفذ-عملية-تل-أبيب-رعد-حازم-1067341332.html
الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين بقوات كبيرة لهدم منزل منفذ عملية تل أبيب رعد حازم
الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين بقوات كبيرة لهدم منزل منفذ عملية تل أبيب رعد حازم
اقتحم الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وفقا لمراسل سبوتنيك. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T22:33+0000
2022-09-05T22:33+0000
2022-09-05T22:33+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد المراسل بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي توغلت في المدينة من عدة محاور، واندلعت مواجهات في المنطقة، بعد دعوة مساجد مدينة جنين المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش اقتحم جنين من أجل هدم منزل منفذ عملية تل أبيب رعد حازم، والتي قتل فيها 3 إسرائيليين.وفي مطلع أبريل/نسان الماضي، نفذ رعد حازم هجوما على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220409/تفاصيل-جديدة-منفذ-عملية-تل-أبيب-اعتزم-القيام-بعمليات-قتل-أخرى-1061020570.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين بقوات كبيرة لهدم منزل منفذ عملية تل أبيب رعد حازم
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اقتحم الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وفقا لمراسل سبوتنيك.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد المراسل بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي
توغلت في المدينة من عدة محاور، واندلعت مواجهات في المنطقة، بعد دعوة مساجد مدينة جنين المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش اقتحم جنين من أجل هدم منزل منفذ عملية تل أبيب رعد حازم
، والتي قتل فيها 3 إسرائيليين.
وفي مطلع أبريل/نسان الماضي، نفذ رعد حازم هجوما على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين.