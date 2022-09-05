https://sputnikarabic.ae/20220905/الجيوش-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-وترتيبها-عالميا-1067316322.html
الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
تقام مناورات "فوستوك 2022" خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ويشارك فيها 14 جيشا. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:30+0000
2022-09-05T13:30+0000
2022-09-05T13:30+0000
انفوجرافيك
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وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم، هما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
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تقام مناورات "فوستوك 2022" خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ويشارك فيها 14 جيشا.
وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم، هما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.