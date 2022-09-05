https://sputnikarabic.ae/20220905/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-الشهيد-سليماني-سفينة-قتالية-قادرة-على-التخفي-من-الرادار-1067322164.html

الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن "الشهيد سليماني"... سفينة قتالية قادرة على التخفي من الرادار

الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن "الشهيد سليماني"... سفينة قتالية قادرة على التخفي من الرادار

أزاح الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، الستار عن 3 سفن حربية في القوة البحرية لحرس الثورة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T14:37+0000

2022-09-05T14:37+0000

2022-09-05T14:42+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

مقتل قاسم سليماني

الحرس الثوري الإيراني

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ومن أبرز هذه السفن "الشهيد سليماني" الدورية القتالية، وهي على اسم قائد "فيلق القدس"، قاسم سيلماني، وهي سفينة حربية محلية الصنع قادرة على حمل مروحية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وتم الكشف عن السفينة من جانب البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في حفل أقيم في بندر عباس، جنوبي إيران، وحضره رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، وقائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من العسكريين والعاملين في القوات المسلحة الإيرانية.ولسفينة "الشهيد سليماني" الحربية هيكل قادر على التخفي من الرادار، مع مقطع عرضي منخفض للغاية، ونظرا لطبيعة تصميمها فهي قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة (صاروخية وبحر – جو) في المياه البعيدة، بحسب تصريحات لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري.كما أن سفينة "الشهيد سليماني" الدورية القتالية مزودة بأربعة أجهزة محركات جبارة محلية الصنع، توفر لها إمكانية الوجود السريع في ساحات المواجهة والإبحار لمسافات بعيدة لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من دون الحاجة إلى عملية الدعم اللوجستي الساحلي.وفي نفس حفل اليوم الاثنين، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن سفينتي "الشهيد روحي" و"الشهيد دارا" السريعتين القاذفتين للصواريخ.يُشار إلى أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

إيران

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إيران, أخبار إيران, العالم, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني