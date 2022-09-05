https://sputnikarabic.ae/20220905/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-ثلاث-سفن-حربية-جديدة-بينها-سفينة-الشهيد-سليماني-صور-1067321034.html
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بينها سفينة "الشهيد سليماني"... صور
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بينها سفينة "الشهيد سليماني"... صور
أزاحت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الاثنين، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T14:11+0000
2022-09-05T14:11+0000
2022-09-05T14:11+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
مقتل قاسم سليماني
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.من جانبه، اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، سفينة "الشهيد سليماني"، إنجازا وطنيا، مبينا أنها "تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية، ونظرا لطبيعة تصميمها فهي قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة صاروخية وبحر – جو في المياه البعيدة".وأضاف اللواء باقري، أن "مراحل تصميم وإنتاج هذه القطعة البحرية، جرى على أيدي النخب العلمية الشبابية من خريجي جامعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بينها سفينة "الشهيد سليماني"... صور
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أزاحت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الاثنين، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري، في بندر عباس.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا، "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.
من جانبه، اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، سفينة "الشهيد سليماني"
، إنجازا وطنيا، مبينا أنها "تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية، ونظرا لطبيعة تصميمها فهي قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة صاروخية وبحر – جو في المياه البعيدة".
وأضاف اللواء باقري، أن "مراحل تصميم وإنتاج هذه القطعة البحرية، جرى على أيدي النخب العلمية الشبابية من خريجي جامعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون
، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.