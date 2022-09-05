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السعودية والإمارات توقعان اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية
السعودية والإمارات توقعان اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية
أعلن رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، توقيع اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين السعودية والإمارات. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:50+0000
2022-09-05T06:50+0000
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن آل الشيخ، قوله إن هذه الاتفاقية "تتوج علاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بما تشهده العلاقات السعودية الإماراتية من نموذج يحتذى به في توطيد روابط التعاون وتعزيز المسيرة الخليجية والحفاظ على مكتسباتها".وأشار رئيس مجلس الشورى السعودي إلى ما حققه المجلس والمجلس الوطني الاتحادي من إنجازات على المستوى البرلماني، خصوصا التنسيق الثنائي المشترك الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.وأكد آل الشيخ على أهمية الزيارات بين المجالس والبرلمانات لما تشكله من رافد قوي لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث أوجه التعاون على المستوى البرلماني، وتنمية وتطوير العلاقات على كافة المستويات.ويأتي الإعلان عن تلك الاتفاقية بالتزامن مع الدكتور آل الشيخ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.ويعقد خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع غباش يستعرضان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي وسبل تعزيزها، كما سيلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
السعودية
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السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السعودية والإمارات توقعان اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية

06:50 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / FAHD SHADEEDمجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / FAHD SHADEED
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أعلن رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، توقيع اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين السعودية والإمارات.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن آل الشيخ، قوله إن هذه الاتفاقية "تتوج علاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بما تشهده العلاقات السعودية الإماراتية من نموذج يحتذى به في توطيد روابط التعاون وتعزيز المسيرة الخليجية والحفاظ على مكتسباتها".
وأشار رئيس مجلس الشورى السعودي إلى ما حققه المجلس والمجلس الوطني الاتحادي من إنجازات على المستوى البرلماني، خصوصا التنسيق الثنائي المشترك الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وأكد آل الشيخ على أهمية الزيارات بين المجالس والبرلمانات لما تشكله من رافد قوي لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث أوجه التعاون على المستوى البرلماني، وتنمية وتطوير العلاقات على كافة المستويات.
ويأتي الإعلان عن تلك الاتفاقية بالتزامن مع الدكتور آل الشيخ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.
ويعقد خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع غباش يستعرضان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي وسبل تعزيزها، كما سيلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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