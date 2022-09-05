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https://sputnikarabic.ae/20220905/السلطات-الصينية-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-المدمر-جنوبي-البلاد-إلى-46-شخصا-1067336453.html
السلطات الصينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 46 شخصا
السلطات الصينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 46 شخصا
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، عن مصرع 46 شخصاً جراء زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة وفق مقياس ريختر، جنوب غربي البلاد. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T18:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية الصينية، أن "السلطات المحلية أكدت في إفادة صحفية أن 46 شخصًا لاقوا حتفهم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد، جراء زلزال مدمر".كما أوضحت السلطات الصينية أن أكثر من 50 شخصًا أصيبوا جراء الزلزال، فيما هناك 16 آخرون في عداد المفقودين.وضرب الزلزال مقاطعة لودينغ في المحافظة قرابة الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لبكين.من جانبه، وجّه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بتوفير جهود الإنقاذ الشاملة للتقليل من الضحايا، مشدداً على أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون المهمة الأساسية.ولقي نحو 150 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، إثر زلزال ضرب إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين في نيسان/أبريل 2013.وتضرب زلازل باستمرار إقليم سيتشوان، كان أبرزها زلزال عنيف بلغت قوّته 7.9 درجات، خلّف نحو 70 ألف قتيل ومفقود عام 2008.
https://sputnikarabic.ae/20220905/لحظة-وقوع-زلزال-قوي-في-الصين-فيديو-1067335871.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

السلطات الصينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 46 شخصا

18:32 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / Stringerزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Stringer
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، عن مصرع 46 شخصاً جراء زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة وفق مقياس ريختر، جنوب غربي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية الصينية، أن "السلطات المحلية أكدت في إفادة صحفية أن 46 شخصًا لاقوا حتفهم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد، جراء زلزال مدمر".
كما أوضحت السلطات الصينية أن أكثر من 50 شخصًا أصيبوا جراء الزلزال، فيما هناك 16 آخرون في عداد المفقودين.
وضرب الزلزال مقاطعة لودينغ في المحافظة قرابة الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لبكين.
من جانبه، وجّه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بتوفير جهود الإنقاذ الشاملة للتقليل من الضحايا، مشدداً على أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون المهمة الأساسية.
هزة أرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
لحظة وقوع زلزال قوي في الصين... فيديو
18:26 GMT
ولقي نحو 150 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، إثر زلزال ضرب إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين في نيسان/أبريل 2013.
وتضرب زلازل باستمرار إقليم سيتشوان، كان أبرزها زلزال عنيف بلغت قوّته 7.9 درجات، خلّف نحو 70 ألف قتيل ومفقود عام 2008.
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