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https://sputnikarabic.ae/20220905/برئاسة-تراس-للحكومة-15-رئيس-وزراء-في-عهد-ملكة-بريطانيا-إليزابيث-الثانية-1067312130.html
برئاسة تراس للحكومة... 15 رئيس وزراء في عهد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
برئاسة تراس للحكومة... 15 رئيس وزراء في عهد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
ستصبح ليز تراس التي فازت بزعامة حزب المحافظين، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الخامس عشر في عهد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T12:31+0000
2022-09-05T12:33+0000
بريطانيا
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من المقرر أن تكلف الملكة تراس بتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء بمجرد أن يتقدم بوريس جونسون رسميا باستقالته، بحسب "فرانس برس".فيما يلي قائمة بالشاغلين السابقين لـ 10 دواننيج ستريت منذ تولي الملكة للعرش عام 1952:ونستون تشرشل (حزب المحافظين، 1951- 1955)أنتوني إيدن (حزب المحافظين، 1955- 1957)هارولد ماكميلان (حزب المحافظين، 1957- 1963)أليك دوغلاس (حزب المحافظين، 1963- 1964)هارولد ويلسون (حزب العمال، 1964-1970)إدوارد هيث (حزب المحافظين، 1970-1974)هارولد ويلسون (حزب العمال، 1974-1976)جيمس كالاهان (حزب العمال، 1976-1979)مارجريت تاتشر (حزب المحافظين، 1979-90)جون ميجور (حزب المحافظين، 1990-1997)توني بلير (حزب العمال، 1997- 2007)غوردن براون (حزب العمال، 2007 - 2010)ديفيد كاميرون (حزب المحافظين- 2010 -2016)تيريزا ماي (حزب المحافظين، 2016- 2019)بوريس جونسون (حزب المحافظين- 2019- 2022)
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بريطانيا

برئاسة تراس للحكومة... 15 رئيس وزراء في عهد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

12:31 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 05.09.2022)
© AFP 2022 / Stuart C. Wilson/POOL ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترتدي بذلة وطاقية بنفسجية اللون
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترتدي بذلة وطاقية بنفسجية اللون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Stuart C. Wilson/POOL
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ستصبح ليز تراس التي فازت بزعامة حزب المحافظين، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الخامس عشر في عهد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
من المقرر أن تكلف الملكة تراس بتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء بمجرد أن يتقدم بوريس جونسون رسميا باستقالته، بحسب "فرانس برس".
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فيما يلي قائمة بالشاغلين السابقين لـ 10 دواننيج ستريت منذ تولي الملكة للعرش عام 1952:
ونستون تشرشل (حزب المحافظين، 1951- 1955)
أنتوني إيدن (حزب المحافظين، 1955- 1957)
هارولد ماكميلان (حزب المحافظين، 1957- 1963)
أليك دوغلاس (حزب المحافظين، 1963- 1964)
هارولد ويلسون (حزب العمال، 1964-1970)
إدوارد هيث (حزب المحافظين، 1970-1974)
هارولد ويلسون (حزب العمال، 1974-1976)
جيمس كالاهان (حزب العمال، 1976-1979)
مارجريت تاتشر (حزب المحافظين، 1979-90)
جون ميجور (حزب المحافظين، 1990-1997)
توني بلير (حزب العمال، 1997- 2007)
غوردن براون (حزب العمال، 2007 - 2010)
ديفيد كاميرون (حزب المحافظين- 2010 -2016)
تيريزا ماي (حزب المحافظين، 2016- 2019)
بوريس جونسون (حزب المحافظين- 2019- 2022)
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