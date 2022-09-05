https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-الرغوة-السياسية-التي-تعيق-العمل-المشترك-على-المستوى-الدولي-سوف-تهدأ-1067307039.html
بوتين: "الرغوة" السياسية التي تعيق العمل المشترك على المستوى الدولي سوف تهدأ
بوتين: "الرغوة" السياسية التي تعيق العمل المشترك على المستوى الدولي سوف تهدأ
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الرغوة السياسية" التي تعيق التعاون مع روسيا، بما في ذلك القضايا البيئية والمناخية، ستهدأ وسيستمر العمل المشترك. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:44+0000
2022-09-05T10:44+0000
2022-09-05T10:44+0000
روسيا
التعاون الدولي
البيئة
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين متحدثا في منتدى "شباب عموم روسيا" البيئي البيئي، اليوم الاثنين: "إنني على يقين من أن التعاون الدولي في مجال البيئة وحماية المناخ سيجري حتما وسيتم إحياؤه. يجب أن أقول إنه حتى الآن لم ينقطع بشكل خاص. هذه الرغوة السياسية، التي تعيق العمل المشترك للمتخصصين، سوف تهدأ بالتأكيد والعمل سيستمر".وأعلنت شركتا "روساتوم أوفرسيز" (Rusatom Overseas) و"إير ليكويد" (Air Liquide)، في وقت سابق، الانتهاء من دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية لمشروع بناء مجمع لإنتاج الهيدروجين في جزيرة سخالين بالشرق الأقصى الروسي وعرضتا نتائج الدراسة في اجتماع جمع مسؤولين في الشركتين وحكومة مقاطعة سخالين.انطلاقا من النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى، بدأت "روساتوم أوفرسيز" و"إير ليكويد" بالتحضير للمرحلة التالية التي من شأنها وضع دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) للمشروع.وأعربت حكومة مقاطعة سخالين عن دعمها للمشروع وأكدت على أهميته لتنمية المنطقة.يُنفّذ المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أبريل/نيسان 2021، بحسب ما أتى في بيان صحفي للشركة.سيكون مجمع إنتاج الهيدروجين جزءًا من مشروع واسع النطاق يرمي إلى إنشاء وتطوير مركز الهيدروجين في مقاطعة سخالين وسيضع أساسا لتنظيم سلسلة فعالة لتوريد الهيدروجين من جزيرة سخالين إلى الأسواق الخارجية وللمستهلكين المحليين في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة.
https://sputnikarabic.ae/20220416/جزيرة-سخالين-الروسية-تستضيف-مشروع-بناء-مجمع-ضخم-لإنتاج-الهيدروجين--1061258561.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, التعاون الدولي, البيئة, فلاديمير بوتين
روسيا, التعاون الدولي, البيئة, فلاديمير بوتين
بوتين: "الرغوة" السياسية التي تعيق العمل المشترك على المستوى الدولي سوف تهدأ
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الرغوة السياسية" التي تعيق التعاون مع روسيا، بما في ذلك القضايا البيئية والمناخية، ستهدأ وسيستمر العمل المشترك.
وقال بوتين متحدثا في منتدى "شباب عموم روسيا" البيئي البيئي، اليوم الاثنين: "إنني على يقين من أن التعاون الدولي في مجال البيئة وحماية المناخ سيجري حتما وسيتم إحياؤه. يجب أن أقول إنه حتى الآن لم ينقطع بشكل خاص. هذه الرغوة السياسية، التي تعيق العمل المشترك للمتخصصين، سوف تهدأ بالتأكيد والعمل سيستمر".
وأضاف بوتين أن التعاون الدولي في القضايا البيئية، في بعض المجالات في الفضاء، وكذلك في مجال الحد من التسلح سيستمر "على الرغم من صعوبات الفترة الحالية في الشؤون العالمية، سيستمر التعاون الدولي في مجال البيئة، وكذلك التعاون في بعض المجالات في الفضاء والحد من الأسلحة ... وهذا أمر لا مفر منه".
وأعلنت شركتا "روساتوم أوفرسيز" (Rusatom Overseas) و"إير ليكويد" (Air Liquide)، في وقت سابق، الانتهاء من دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية لمشروع بناء مجمع لإنتاج الهيدروجين في جزيرة سخالين بالشرق الأقصى الروسي وعرضتا نتائج الدراسة في اجتماع جمع مسؤولين في الشركتين وحكومة مقاطعة سخالين.
انطلاقا من النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى، بدأت "روساتوم أوفرسيز" و"إير ليكويد" بالتحضير للمرحلة التالية التي من شأنها وضع دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) للمشروع.
وأعربت حكومة مقاطعة سخالين عن دعمها للمشروع وأكدت على أهميته لتنمية المنطقة.
يُنفّذ المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أبريل/نيسان 2021، بحسب ما أتى في بيان صحفي للشركة
.
سيكون مجمع إنتاج الهيدروجين جزءًا من مشروع واسع النطاق يرمي إلى إنشاء وتطوير مركز الهيدروجين في مقاطعة سخالين وسيضع أساسا لتنظيم سلسلة فعالة لتوريد الهيدروجين من جزيرة سخالين إلى الأسواق الخارجية وللمستهلكين المحليين في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة.