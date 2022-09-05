https://sputnikarabic.ae/20220905/بيسكوف-زيارة-لوكاشينكو-إلى-الشرق-الأقصى-حيث-يعقد-المنتدى-الاقتصادي-العالمي-غير-مخطط-لها-1067292828.html
بيسكوف: زيارة لوكاشينكو إلى الشرق الأقصى حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي غير مخطط لها
بيسكوف: زيارة لوكاشينكو إلى الشرق الأقصى حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي غير مخطط لها
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى الشرق الأقصى، حيث يُعقد المنتدى... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T07:20+0000
2022-09-05T07:20+0000
2022-09-05T07:20+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان لوكاشينكو سيأتي إلى الشرق الأقصى وما إذا كانت زيارته ممكنة هناك: "لا. زيارته ليس مخطط لها".وسيتحدث بوتين، اليوم الاثنين، مع المشاركين في المنتدى البيئي في كامتشاتكا وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة، ومن هناك سيذهب إلى المنتدى في فلاديفوستوك.
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روسيا, دميتري بيسكوف
بيسكوف: زيارة لوكاشينكو إلى الشرق الأقصى حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي غير مخطط لها
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى الشرق الأقصى، حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير مخطط لها.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان لوكاشينكو سيأتي إلى الشرق الأقصى وما إذا كانت زيارته ممكنة هناك: "لا. زيارته ليس مخطط لها".
وسيتحدث بوتين، اليوم الاثنين، مع المشاركين في المنتدى البيئي في كامتشاتكا وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة، ومن هناك سيذهب إلى المنتدى في فلاديفوستوك.