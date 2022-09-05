https://sputnikarabic.ae/20220905/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-الجنوب-الشرقي-للمحيط-الهادئ-1067288897.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الجنوب الشرقي للمحيط الهادئ
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الجنوب الشرقي للمحيط الهادئ
ضرب زلزال، ليل الأحد/الاثنين، بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T02:46+0000
2022-09-05T02:46+0000
2022-09-05T02:46+0000
المحيط الهادئ
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وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 56.007 درجة جنوبا، وخط طول 124.541 درجة غربا.وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ويوجد في المحيط الهادئ "حلقة النار"، وهي سلسلة من الصدوع الزلزالية على شكل حدوة حصان حول المحيط حيث تحدث معظم الزلازل في العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المحيط الهادئ
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الجنوب الشرقي للمحيط الهادئ
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ضرب زلزال، ليل الأحد/الاثنين، بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض
56.007 درجة جنوبا، وخط طول 124.541 درجة غربا.
وأشارت هيئة
المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ويوجد في المحيط الهادئ "حلقة النار"، وهي سلسلة من الصدوع الزلزالية على شكل حدوة حصان حول المحيط حيث تحدث معظم الزلازل في العالم.