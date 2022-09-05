عربي
https://sputnikarabic.ae/20220905/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-الجنوب-الشرقي-للمحيط-الهادئ-1067288897.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الجنوب الشرقي للمحيط الهادئ
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الجنوب الشرقي للمحيط الهادئ
ضرب زلزال، ليل الأحد/الاثنين، بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T02:46+0000
2022-09-05T02:46+0000
المحيط الهادئ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 56.007 درجة جنوبا، وخط طول 124.541 درجة غربا.وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ويوجد في المحيط الهادئ "حلقة النار"، وهي سلسلة من الصدوع الزلزالية على شكل حدوة حصان حول المحيط حيث تحدث معظم الزلازل في العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المحيط الهادئ
المحيط الهادئ

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الجنوب الشرقي للمحيط الهادئ

02:46 GMT 05.09.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
ضرب زلزال، ليل الأحد/الاثنين، بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 56.007 درجة جنوبا، وخط طول 124.541 درجة غربا.
وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ويوجد في المحيط الهادئ "حلقة النار"، وهي سلسلة من الصدوع الزلزالية على شكل حدوة حصان حول المحيط حيث تحدث معظم الزلازل في العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала