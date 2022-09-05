https://sputnikarabic.ae/20220905/سلطات-زابوروجيه-تعلن-موعد-انتهاء-مهمة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1067291199.html
سلطات زابوروجيه تعلن موعد انتهاء مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سلطات زابوروجيه تعلن موعد انتهاء مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، وعضو المجلس الرئيسي للجيش المدني الجديد، أن مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:28+0000
2022-09-05T06:28+0000
2022-09-05T06:29+0000
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وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الوفد لا يزال يعمل في الخامس من سبتمبر، وتنتهي مهمته بعد ذلك، ويغادرون في 6 سبتمبر. وقد تلقوا كل أنواع المساعدة. ونحن مهتمون بتقييم موضوعي ومتوازن للوضع في محطة الطاقة النووية".حسب قوله، يوجد الآن وفد من 13 شخصًا في محطة الطاقة النووية.وتابع السياسي: "لا نعلم ما إذا كان ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في محطة الطاقة النووية على أساس دائم".وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.وفقًا لغروسي، ستبقى مهمة الوكالة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية طالما ذلك ضروريًا. كما قال إنه سيخبر مجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر عن هذه الرحلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات زابوروجيه تعلن موعد انتهاء مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
06:28 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، وعضو المجلس الرئيسي للجيش المدني الجديد، أن مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستنتهي في 6 سبتمبر/أيلول، وخططهم التالية غير معروفة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الوفد لا يزال يعمل في الخامس من سبتمبر، وتنتهي مهمته بعد ذلك، ويغادرون في 6 سبتمبر. وقد تلقوا كل أنواع المساعدة. ونحن مهتمون بتقييم موضوعي ومتوازن للوضع في محطة الطاقة النووية".
حسب قوله، يوجد الآن وفد من 13 شخصًا في محطة الطاقة النووية.
وتابع السياسي: "لا نعلم ما إذا كان ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في محطة الطاقة النووية على أساس دائم".
وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.
وفقًا لغروسي، ستبقى مهمة الوكالة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية طالما ذلك ضروريًا. كما قال إنه سيخبر مجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر عن هذه الرحلة.