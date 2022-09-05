https://sputnikarabic.ae/20220905/صحفية-تبتلع-ذبابة-على-الهواء-فيديو-1067301416.html
صحفية تبتلع ذبابة على الهواء... فيديو
صحفية تبتلع ذبابة على الهواء... فيديو
تعرضت صحفية كندية من أصل عربي لموقف محرج على الهواء، حينما ابتلعت ذبابة دخلت فمها عن غير قصد. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:01+0000
2022-09-05T09:01+0000
2022-09-05T09:01+0000
نادي الفيديو
ذبابة
مذيعة
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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ابتلاع المذيعة فرح ناصر، مقدمة برنامج "غلوبال نيوز"، ذبابة أثناء تقديم الأخبار على الهواء مباشرة، عندما كانت تتحدث عن الفيضانات في باكستان، لتتوقف لفترة وجيزة وهي تبتلع الحشرة، ثم استأنفت الحديث وكأن شيئا لم يكن رغم أنها كانت تشعر أن الذبابة ترفرف في حلقها، كما قالت.وكتبت فرح تعليقا على صفحتها على تويتر على المقطع الذي شاركته حول الذبابة التي تسللت إلى فمها: "نشارك لأننا جميعا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام"، مضيفة: "ابتلعت ذبابة على الهواء اليوم".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, ذبابة, مذيعة
نادي الفيديو, ذبابة, مذيعة
صحفية تبتلع ذبابة على الهواء... فيديو
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تعرضت صحفية كندية من أصل عربي لموقف محرج على الهواء، حينما ابتلعت ذبابة دخلت فمها عن غير قصد.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ابتلاع المذيعة فرح ناصر، مقدمة برنامج "غلوبال نيوز"، ذبابة أثناء تقديم الأخبار على الهواء مباشرة، عندما كانت تتحدث عن الفيضانات في باكستان، لتتوقف لفترة وجيزة وهي تبتلع الحشرة، ثم استأنفت الحديث وكأن شيئا لم يكن رغم أنها كانت تشعر أن الذبابة ترفرف في حلقها، كما قالت.
وكتبت فرح تعليقا على صفحتها على تويتر على المقطع الذي شاركته حول الذبابة التي تسللت إلى فمها: "نشارك لأننا جميعا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام"، مضيفة: "ابتلعت ذبابة على الهواء اليوم".