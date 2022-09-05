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https://sputnikarabic.ae/20220905/قبل-مهمته-الفضائية-المقبلة-سلطان-النيادي-يستقبل-محمد-بن-زايد-في-منزله-1067340484.html
قبل مهمته الفضائية المقبلة… سلطان النيادي يستقبل محمد بن زايد في منزله
قبل مهمته الفضائية المقبلة… سلطان النيادي يستقبل محمد بن زايد في منزله
استقبل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، رئيس الدولة محمد بن زايد، في منزله، قبل مهمته الفضائية المقبلة التي تمتد لـ 6 أشهر. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T21:49+0000
2022-09-05T21:49+0000
العالم العربي
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وزار ابن زايد منزل النيادي، للاطمئنان على استعداده للمهمة التي سيقوم بها إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.وخلال زيارته لمنزل النيادي بمنطقة أم غافة في مدينة العين الإماراتية، أكد الرئيس الإماراتي أن أبناء الإمارات يضيفون إنجازات نوعية لأنفسهم وأوطانهم.وأكد محمد بن زايد أن الإمارات ستواصل تعزيز مكانتها في مختلف العلوم وخاصة في الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.ولفت ابن زايد إلى أنه يثق في عزيمة النيادي وقدرته على تحقيق نجاح جديد باسم الإمارات في مهمته المقبلة.يذكر أن سلطان النيادي كان رائد فضاء احتياطي لهزاع المنصوري، خلال أول مهمة علمية إلى الفضاء يقوم بها رائد فضاء إماراتي على متن محطة الفضاء الدولية في سبتمبر/ أيلول 2019.
https://sputnikarabic.ae/20210704/رائد-الفضاء-الإماراتي-سلطان-النيادي-يجتاز-اختبارات-تي-38-بوكالة-ناسا-1049464435.html
https://sputnikarabic.ae/20200921/اتفاقية-جديدة-بين-الإمارات-وناسا-لتدريب-رواد-فضاء-1046601895.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قبل مهمته الفضائية المقبلة… سلطان النيادي يستقبل محمد بن زايد في منزله

21:49 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORI
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استقبل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، رئيس الدولة محمد بن زايد، في منزله، قبل مهمته الفضائية المقبلة التي تمتد لـ 6 أشهر.
وزار ابن زايد منزل النيادي، للاطمئنان على استعداده للمهمة التي سيقوم بها إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.
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وخلال زيارته لمنزل النيادي بمنطقة أم غافة في مدينة العين الإماراتية، أكد الرئيس الإماراتي أن أبناء الإمارات يضيفون إنجازات نوعية لأنفسهم وأوطانهم.
وسيكون سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة إلى محطة الفضاء الدولية.
وأكد محمد بن زايد أن الإمارات ستواصل تعزيز مكانتها في مختلف العلوم وخاصة في الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.
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21 سبتمبر 2020, 18:55 GMT
ولفت ابن زايد إلى أنه يثق في عزيمة النيادي وقدرته على تحقيق نجاح جديد باسم الإمارات في مهمته المقبلة.
يذكر أن سلطان النيادي كان رائد فضاء احتياطي لهزاع المنصوري، خلال أول مهمة علمية إلى الفضاء يقوم بها رائد فضاء إماراتي على متن محطة الفضاء الدولية في سبتمبر/ أيلول 2019.
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