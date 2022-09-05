https://sputnikarabic.ae/20220905/لبنان-تحويل-رواتب-أعضاء-السلك-الدبلوماسي-العاملين-في-الخارج-بعد-توقف-4-أشهر-1067314637.html
لبنان... تحويل رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الخارج بعد توقف 4 أشهر
لبنان... تحويل رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الخارج بعد توقف 4 أشهر
بدأ مصرف لبنان، اليوم الاثنين، في تحويل رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الخارج، بعد أن كانت متوقفة منذ شهر مايو/ أيار. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:13+0000
2022-09-05T13:13+0000
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جاء ذلك في إعلان من وزارة المال، التي أوضحت أن تحويل الرواتب تم بعد التواصل الذي جرى في الأيام الأخيرة بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لتحويل هذه الرواتب بالدولار الأمريكي، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.ولم تتقاض البعثات الدبلوماسية للبنان في الخارج نفقات التشغيل منذ مطلع العام الحالي، نتيجة شح الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، فيما تهدد هذه البعثات بالإضراب أسوة بالقطاع الحكومي، حيث ينتظر السفراء والعاملون في هذه البعثات تحويل رواتبهم المتراكمة منذ شهر مايو/ أيار الماضي، وفقا لـ"الشرق الأوسط".وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تحدث العام الماضي عن وجود 12 سفارة وقنصلية يمكن إلغاؤها، بناء على النفقات والواردات والقيمة الدبلوماسية، إلا أنه حتى الساعة لم يُتخذ أي قرار بشأن إلغاء أي منها.ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
https://sputnikarabic.ae/20220201/لبنان-يدرس-إغلاق-سفاراته-في-بعض-الدول-بسبب-الأزمة-المالية-1057610519.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان... تحويل رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الخارج بعد توقف 4 أشهر
تابعنا عبر
بدأ مصرف لبنان، اليوم الاثنين، في تحويل رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الخارج، بعد أن كانت متوقفة منذ شهر مايو/ أيار.
جاء ذلك في إعلان من وزارة المال، التي أوضحت أن تحويل الرواتب تم بعد التواصل الذي جرى في الأيام الأخيرة بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لتحويل هذه الرواتب بالدولار الأمريكي، وفقا لصحيفة
"النهار" اللبنانية.
ولم تتقاض البعثات الدبلوماسية للبنان في الخارج نفقات التشغيل منذ مطلع العام الحالي، نتيجة شح الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، فيما تهدد هذه البعثات بالإضراب أسوة بالقطاع الحكومي، حيث ينتظر السفراء والعاملون في هذه البعثات تحويل رواتبهم المتراكمة منذ شهر مايو/ أيار الماضي، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تحدث العام الماضي عن وجود 12 سفارة وقنصلية يمكن إلغاؤها، بناء على النفقات والواردات والقيمة الدبلوماسية، إلا أنه حتى الساعة لم يُتخذ أي قرار بشأن إلغاء أي منها.
ويعيش لبنان
أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.
وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.