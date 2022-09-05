عربي
https://sputnikarabic.ae/20220905/ماتيتسين-لـسبوتنيك-منع-مشاركة-الفريق-الروسي-يعتبر-انتهاكا-للمبادئ-الأساسية-للميثاق-الأوليمبي-1067341234.html
ماتيتسين لـ"سبوتنيك": منع مشاركة الفريق الروسي يعتبر انتهاكا للمبادئ الأساسية للميثاق الأوليمبي
ماتيتسين لـ"سبوتنيك": منع مشاركة الفريق الروسي يعتبر انتهاكا للمبادئ الأساسية للميثاق الأوليمبي
صرح وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تفعل كل ما في وسعها للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة، لكن من الصعب الآن... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T22:14+0000
2022-09-05T22:14+0000
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067341085_0:244:2916:1884_1920x0_80_0_0_3ee03957b5d98d7aa3bccafaf32cb741.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير، "الألعاب الأولمبية ستفقد محتواها بدون مشاركة الفريق الروسي، وبهذا سيتم انتهاك المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي".ولفت الوزير إلى أن جميع المؤسسات تعمل من أجل حل هذه القضية، لكن "من الصعب القول بثقة الآن أننا سنحل هذه المشكلة".وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في نهاية فبراير/ شباط، بأنها الاتحادات الرياضية الدولية لا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220426/بوتين-استبعاد-الرياضيين-الروس-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-من-الألعاب-الأولمبية-كان-لأسباب-سياسية-بحتة-1061636595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067341085_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7552dc1e28be7d39e0606b062c9591c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

ماتيتسين لـ"سبوتنيك": منع مشاركة الفريق الروسي يعتبر انتهاكا للمبادئ الأساسية للميثاق الأوليمبي

22:14 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصوروزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين
وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تفعل كل ما في وسعها للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة، لكن من الصعب الآن القول بثقة إنه سيكون من الممكن حل هذه المشكلة.
موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير، "الألعاب الأولمبية ستفقد محتواها بدون مشاركة الفريق الروسي، وبهذا سيتم انتهاك المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي".
ولفت الوزير إلى أن جميع المؤسسات تعمل من أجل حل هذه القضية، لكن "من الصعب القول بثقة الآن أننا سنحل هذه المشكلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
بوتين: استبعاد الرياضيين الروس ذوي الاحتياجات الخاصة من الألعاب الأولمبية كان لأسباب سياسية بحتة
26 أبريل, 13:51 GMT
وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في نهاية فبراير/ شباط، بأنها الاتحادات الرياضية الدولية لا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала