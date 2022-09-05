https://sputnikarabic.ae/20220905/ماتيتسين-لـسبوتنيك-منع-مشاركة-الفريق-الروسي-يعتبر-انتهاكا-للمبادئ-الأساسية-للميثاق-الأوليمبي-1067341234.html
ماتيتسين لـ"سبوتنيك": منع مشاركة الفريق الروسي يعتبر انتهاكا للمبادئ الأساسية للميثاق الأوليمبي
ماتيتسين لـ"سبوتنيك": منع مشاركة الفريق الروسي يعتبر انتهاكا للمبادئ الأساسية للميثاق الأوليمبي
صرح وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تفعل كل ما في وسعها للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة، لكن من الصعب الآن... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T22:14+0000
2022-09-05T22:14+0000
2022-09-05T22:14+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير، "الألعاب الأولمبية ستفقد محتواها بدون مشاركة الفريق الروسي، وبهذا سيتم انتهاك المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي".ولفت الوزير إلى أن جميع المؤسسات تعمل من أجل حل هذه القضية، لكن "من الصعب القول بثقة الآن أننا سنحل هذه المشكلة".وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في نهاية فبراير/ شباط، بأنها الاتحادات الرياضية الدولية لا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220426/بوتين-استبعاد-الرياضيين-الروس-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-من-الألعاب-الأولمبية-كان-لأسباب-سياسية-بحتة-1061636595.html
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أخبار روسيا اليوم
ماتيتسين لـ"سبوتنيك": منع مشاركة الفريق الروسي يعتبر انتهاكا للمبادئ الأساسية للميثاق الأوليمبي
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صرح وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تفعل كل ما في وسعها للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة، لكن من الصعب الآن القول بثقة إنه سيكون من الممكن حل هذه المشكلة.
موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير، "الألعاب الأولمبية ستفقد محتواها بدون مشاركة الفريق الروسي
، وبهذا سيتم انتهاك المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي".
ولفت الوزير إلى أن جميع المؤسسات تعمل من أجل حل هذه القضية، لكن "من الصعب القول بثقة الآن أننا سنحل هذه المشكلة"
.
وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في نهاية فبراير/ شباط، بأنها الاتحادات الرياضية الدولية لا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.