https://sputnikarabic.ae/20220906/أردوغان-يحذر-اليونان-فجأة-يمكننا-أن-نأتي-بين-ليلة-وضحاها-1067359930.html
أردوغان يحذر اليونان: فجأة... يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها
أردوغان يحذر اليونان: فجأة... يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده "ما زالت تشعر بالحساسية من تحرشات اليونان بالمقاتلات التركية"، موضحا أن "أثينا بدأت تضبط نفسها بعد أن أدركت ذلك". 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:26+0000
2022-09-06T11:26+0000
2022-09-06T11:26+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وكرر الرئيس أردوغان تحذيره لليونان، قائلا: "فجأة... يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها" .وأمس الاثنين، أكد رجب طيب أردوغان أن "اليونان ليست ندا لنا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، ولذلك فهي ليست جهة نحاورها".وأعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن "قلقه الشديد إزاء التصريحات العدائية، التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أثينا بشأن الجزر اليونانية القريبة من تركيا".وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رداً على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "هذه التصريحات العدائية من قبل القيادة السياسية التركية ضد اليونان والشعب اليوناني... تثير قلقا بالغا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يحذر اليونان: فجأة... يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده "ما زالت تشعر بالحساسية من تحرشات اليونان بالمقاتلات التركية"، موضحا أن "أثينا بدأت تضبط نفسها بعد أن أدركت ذلك".
وكرر الرئيس أردوغان تحذيره لليونان، قائلا: "فجأة... يمكننا أن نأتي بين ليلة وضحاها" .
وأمس الاثنين، أكد رجب طيب أردوغان أن "اليونان ليست ندا لنا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، ولذلك فهي ليست جهة نحاورها".
وأعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن "قلقه الشديد إزاء التصريحات العدائية، التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أثينا بشأن الجزر اليونانية القريبة من تركيا".
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رداً على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي
: "هذه التصريحات العدائية من قبل القيادة السياسية التركية ضد اليونان والشعب اليوناني... تثير قلقا بالغا".