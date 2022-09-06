https://sputnikarabic.ae/20220906/أمريكا-تحذر-خصومها-بعد-استعراض-جوي-بقاذفات-نووية-ومقاتلات-إسرائيلية-1067368888.html
أمريكا تحذر "خصومها" بعد استعراض جوي بقاذفات نووية ومقاتلات إسرائيلية
أمريكا تحذر "خصومها" بعد استعراض جوي بقاذفات نووية ومقاتلات إسرائيلية
قال القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، اللفتنانت جنرال، أليكسوس جرينكيويتش، إن التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة وشركاؤها "لن تمر... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:33+0000
2022-09-06T13:33+0000
2022-09-06T13:33+0000
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جاء ذلك في بيان، أعقب استعراضا واضحا للقوة في منطقة الشرق الأوسط، حيث حلقت قاذفتان نوويتان بعيدتا المدى من طراز "بي - 52" فوق الشرق الأوسط، يوم الأحد، في أحدث مهمة من نوعها في المنطقة تزامنا مع التوترات بين واشنطن وطهران، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.التدريب الرابع من نوعه هذا العام، شهد تحليق القاذفتين اللتين أقلعتا من قاعدة القوات الجوية الملكية في فيرفورد بإنجلترا، فوق شرق البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، بمرافقة طائرات حربية سعودية وكويتية.وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن طائرات حربية إسرائيلية رافقت أيضا القاذفتين الأمريكيتين، لكنَّ البيان الأمريكي لم يذكر ذلك.واليوم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، رسالة تحذير "غير عادية" لإيران، على متن إحدى مقاتلات "إف-35".وأضاف: "إذا استمرت إيران في المحاولة (لحيازة السلاح النووي)، فسوف تكتشف ذراع إسرائيل الطويلة وقدراتها. وسنواصل العمل في جميع الجبهات ضد الإرهاب وضد من يسعى إلى التسبب لنا في الأذى".
https://sputnikarabic.ae/20220906/لابيد-في-رسالة-غير-عادية-لإيران-من-سرب-إف-35-ذراع-إسرائيل-الطويلة-ستصل-إلى-كل-مكان-1067362975.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أمريكا تحذر "خصومها" بعد استعراض جوي بقاذفات نووية ومقاتلات إسرائيلية
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قال القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، اللفتنانت جنرال، أليكسوس جرينكيويتش، إن التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة وشركاؤها "لن تمر دون رد".
جاء ذلك في بيان، أعقب استعراضا واضحا للقوة في منطقة الشرق الأوسط، حيث حلقت قاذفتان نوويتان بعيدتا المدى من طراز "بي - 52" فوق الشرق الأوسط، يوم الأحد، في أحدث مهمة من نوعها في المنطقة تزامنا مع التوترات بين واشنطن وطهران، وفقا لوكالة أسوشييتد برس
.
التدريب الرابع من نوعه هذا العام، شهد تحليق القاذفتين اللتين أقلعتا من قاعدة القوات الجوية الملكية في فيرفورد بإنجلترا، فوق شرق البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، بمرافقة طائرات حربية سعودية وكويتية.
وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن طائرات حربية إسرائيلية رافقت أيضا القاذفتين الأمريكيتين، لكنَّ البيان الأمريكي لم يذكر ذلك.
وقال جرينكيويتش إن "مهمات مثل هذه تظهر قدرتنا على توحيد القوى لردع خصومنا، وإذا لزم الأمر، هزيمتهم".
واليوم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، رسالة تحذير "غير عادية" لإيران
، على متن إحدى مقاتلات "إف-35".
وقال لابيد في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "زرت اليوم قاعدة نفاطيم الجوية (في بئر السبع جنوب إسرائيل) تلقيت استعراضا أمنيا، من قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار وقائد سرب أدير 140".
وأضاف: "إذا استمرت إيران في المحاولة (لحيازة السلاح النووي)، فسوف تكتشف ذراع إسرائيل الطويلة وقدراتها. وسنواصل العمل في جميع الجبهات ضد الإرهاب وضد من يسعى إلى التسبب لنا في الأذى".