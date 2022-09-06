https://sputnikarabic.ae/20220906/لابيد-في-رسالة-غير-عادية-لإيران-من-سرب-إف-35-ذراع-إسرائيل-الطويلة-ستصل-إلى-كل-مكان-1067362975.html

لابيد في رسالة "غير عادية" لإيران من سرب "إف-35": ذراع إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل مكان

لابيد في رسالة "غير عادية" لإيران من سرب "إف-35": ذراع إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل مكان

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، رسالة تحذير "غير عادية" لإيران من سرب مقاتلات "إف-35". 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T12:42+0000

2022-09-06T12:42+0000

2022-09-06T12:42+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

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وقال لابيد في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "زرت اليوم قاعدة نفاطيم الجوية (في بئر السبع جنوب إسرائيل) تلقيت استعراضا أمنيا، من قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار وقائد سرب أدير 140".و"أدير 140" المعروف أيضا باسم "سرب النسر الذهبي"، هو سرب طائرات مقاتلة في سلاح الجو الإسرائيلي، يقوم حاليا بتشغيل طائرات الشبح من طراز "إف-35".وقال لابيد إن "الوقت مازال مبكرا لمعرفة ما إذا كنا قد نجحنا بالفعل في وقف الاتفاق النووي، لكن إسرائيل مستعدة لأي تهديد وأي سيناريو".وأضاف: "إذا استمرت إيران في المحاولة (لحيازة السلاح النووي)، فسوف تكتشف ذراع إسرائيل الطويلة وقدراتها. وسنواصل العمل في جميع الجبهات ضد الإرهاب وضد من يسعى إلى التسبب لنا في الأذى".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه اتفق والرئيس الأمريكي جو بايدن أن لتل أبيب "حرية التصرف الكاملة لفعل كل ما هو مناسب لمنع احتمال أن تصبح إيران تهديدا نوويا".ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية رسالة لابيد إلى إيران بـ "غير العادية"، وقالت إنه جرى التنسيق لها مع الأمريكيين على خلفية زيارة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع إلى واشنطن حاليا.وتقول إسرائيل إن الاتفاق النووي المتبلور بين إيران والقوى الكبرى، يقرب طهران من القنبلة النووية، وهو ما تنفيه الأخيرة وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وليس العسكرية.وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد وصفه رئيس الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018، عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

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