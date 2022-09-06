https://sputnikarabic.ae/20220906/إسرائيل-السجن-3-سنوات-لـ-جاسوس-إيران-في-منزل-غانتس-1067357792.html

إسرائيل... السجن 3 سنوات لـ "جاسوس إيران" في منزل غانتس

إسرائيل... السجن 3 سنوات لـ "جاسوس إيران" في منزل غانتس

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات بحق عامل سابق في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بعد إدانته بالتخابر مع إيران، وذلك في إطار صفقة... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T10:29+0000

2022-09-06T10:29+0000

2022-09-06T10:29+0000

بيني غانتس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت المحكمة المركزية في اللد (وسط) على اتفاق الإقرار بالذنب مع عمري غورين جوروشوفسكي، الذي أدين بناء على اعترافه بمحاولة نقل معلومات للعدو، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات".واعتقل غورين (38 عاما) وهو من سكان مدينة اللد قرب تل أبيب، أواخر العام الماضي في عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك).وتقول لائحة الاتهام المقدمة ضده إنه اقترح على ممثل مجموعة القرصنة "بلاك شادو"، التابعة لإيران، زرع برمجيات خبيثة في كمبيوتر غانتس للتسهيل من عملية اختراقه ومراقبته.ويقول محامو جوروشوفسكي إن"الأمر لا يتعلق بقضية جاسوس أو تجسس، بل يتعلق بشخص تورط في ديون مالية وحدد ثغرة في الدائرة الأمنية".وكان بيان سابق لجهاز "الشاباك" أكد أن "المشتبه به تواصل مع الشخص الذي لم يذكر اسمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم صورا التُقطت في المنزل كدليل على قدرته على الوصول واقترح تثبيت برامج خبيثة على كمبيوتر غانتس".وأوضح البيان أن المتهم كان يتولى القيام بأعمال التدبير المنزلي والتنظيف في منزل غانتس.وأضاف "الشاباك" أنه في حين أن المشتبه به يشكل خطرا محتملا على الأمن القومي في إسرائيل، فإنه "لم يكن على اطلاع بمواد سرية وبالتالي لم يتم نقل أي شيء منه إلى العناصر التي تواصل معها".

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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران