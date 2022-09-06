https://sputnikarabic.ae/20220906/اشتية-لا-يحق-لدولة-الاحتلال-الاعتداء-على-الحريات-الفلسطينية-1067386012.html
اشتية: لا يحق لدولة الاحتلال الاعتداء على الحريات الفلسطينية
اشتية: لا يحق لدولة الاحتلال الاعتداء على الحريات الفلسطينية
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إغلاق إسرائيل لعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بأنه إجراء باطل، وغير قانوني. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T19:20+0000
2022-09-06T19:20+0000
2022-09-06T19:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي أغلقتها القوات الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن هذه المؤسسات تعمل في إطار القانون الفلسطيني، وتعمل برخصة من الحكومة الفلسطينيةوأكد أنه "لا يحق لدولة الاحتلال بأي شكل من الاشكال أن تعتدي على الحريات الفلسطينية وعلى المؤسسات الفلسطينية".وفي الشهر الماضي، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مجموعة مؤسسات وجمعيات حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله عقب إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية بأنها إرهابيةوأغلقت إسرائيل مقرات 7 منظمات حقوقية فلسطينية بتهمة تحويل مساعدات المانحين إلى جماعات متشددة.وأدانت الأمم المتحدة الإجراء مؤكدة أنه لا توجد أدلة ذات مصداقية تدعم الاتهام، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه لها.
https://sputnikarabic.ae/20220801/أشتية-اقتطاع-إسرائيل-أموال-الضرائب-قرصنة-1065842454.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
اشتية: لا يحق لدولة الاحتلال الاعتداء على الحريات الفلسطينية
19:20 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 19:30 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إغلاق إسرائيل لعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بأنه إجراء باطل، وغير قانوني.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي أغلقتها القوات الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال رئيس الوزراء إن هذه المؤسسات تعمل في إطار القانون الفلسطيني، وتعمل برخصة من الحكومة الفلسطينية
وأكد أنه "لا يحق لدولة الاحتلال بأي شكل من الاشكال أن تعتدي على الحريات الفلسطينية وعلى المؤسسات الفلسطينية".
وفي الشهر الماضي، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مجموعة مؤسسات وجمعيات حقوقية فلسطينية
في مدينة رام الله عقب إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية بأنها إرهابية
وأغلقت إسرائيل مقرات 7 منظمات حقوقية فلسطينية بتهمة تحويل مساعدات المانحين إلى جماعات متشددة.
وأدانت الأمم المتحدة الإجراء مؤكدة أنه لا توجد أدلة ذات مصداقية تدعم الاتهام، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه لها.