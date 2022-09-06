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https://sputnikarabic.ae/20220906/الداخلية-السورية-تصادر-24-كغ-حبوب-كبتاغون-مصنعة-على-شكل-صحون-فخارية-فيديو-1067372613.html
الداخلية السورية تصادر 24 كغ حبوب كبتاغون مصنعة على شكل صحون فخارية... فيديو
الداخلية السورية تصادر 24 كغ حبوب كبتاغون مصنعة على شكل صحون فخارية... فيديو
أعلنت السلطات السورية أنها صادرت 24 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدرة، صُنّعت على شكل صحون فخارية مغلفة بلاصق بني، شبيهة بتلك المستخدمة بصحون الحمص. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T14:24+0000
2022-09-06T14:24+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأوضحت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق ضبط الحبوب المخدرة، وألقي القبض على تاجر المخدرات خلال محاولة التهريب الفاشلة، دون أن تكشف عن وجهة الشحنة المضبوطة.وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مراراً عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون المخبأ في أحيان كثيرة بطرق يصعب اكتشافها، مثل تخبئة الحبوب في شحنات الخضروات، أو إخفائها ضمن صحون سجائر، أو حتى ضمن ساعات خشبية.ووجد تجار الكبتاغون في السنوات الأخيرة أساليب مبتكرة لإخفاء الحبوب المخدرة داخل شحنات، من البرتقال البلاستيكي إلى أزرار القمصان أو داخل حبات الزيتون أو الرمان.وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديرا.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الداخلية السورية تصادر 24 كغ حبوب كبتاغون مصنعة على شكل صحون فخارية... فيديو

14:24 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Osama Diop"جبنة الكبتاغون" آخر صرعة لتهريب المخدرات في سوريا
جبنة الكبتاغون آخر صرعة لتهريب المخدرات في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Osama Diop
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أعلنت السلطات السورية أنها صادرت 24 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدرة، صُنّعت على شكل صحون فخارية مغلفة بلاصق بني، شبيهة بتلك المستخدمة بصحون الحمص.
وأوضحت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق ضبط الحبوب المخدرة، وألقي القبض على تاجر المخدرات خلال محاولة التهريب الفاشلة، دون أن تكشف عن وجهة الشحنة المضبوطة.
وقالت في بيان "تبيّن أنها عبارة عن حبوب من مادة الكبتاغون المخدر مطحونة ومصنعة على شكل صحون فخارية مغلفة بلاصق بلون بني".
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مراراً عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون المخبأ في أحيان كثيرة بطرق يصعب اكتشافها، مثل تخبئة الحبوب في شحنات الخضروات، أو إخفائها ضمن صحون سجائر، أو حتى ضمن ساعات خشبية.
ووجد تجار الكبتاغون في السنوات الأخيرة أساليب مبتكرة لإخفاء الحبوب المخدرة داخل شحنات، من البرتقال البلاستيكي إلى أزرار القمصان أو داخل حبات الزيتون أو الرمان.
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديرا.
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