https://sputnikarabic.ae/20220906/الدفاع-الروسية-مجموعة-صواريخ-إسكندر-إم-تدمر-مركز-قيادة-لعدو-افتراضي-خلال-مناورات-فوستوك-2022-1067349290.html
الدفاع الروسية: مجموعة صواريخ "إسكندر إم" تدمر مركز قيادة لعدو افتراضي خلال مناورات "فوستوك 2022"
الدفاع الروسية: مجموعة صواريخ "إسكندر إم" تدمر مركز قيادة لعدو افتراضي خلال مناورات "فوستوك 2022"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مركز قيادة لعدو افتراضي بمجموعة صواريخ من طراز "إسكندر إم" خلال المرحلة الرئيسية من التدريبات الاستراتيجية... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T08:34+0000
2022-09-06T08:34+0000
2022-09-06T08:34+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، جاء فيه: "من أجل تحقيق التفوق الناري وتعطيل نظام القيادة للقوات المعادية وتهيئة الظروف الملائمة للمجموعة العسكرية الضاربة إلى المعركة قرر مقر قوات التحالف توجيه نيران مكثفة على مواقع قيادة العدو المفترضة باستخدام مجموعة صواريخ من طراز "إسكندر إم" العملياتي والتكتيكي. كما شاركت فرق أنظمة إطلاق الصواريخ المختلفة من طراز "هوريكان" و"تورنادو" و"غراد" التابعة للوحدات العسكرية لأرمينيا ومنغوليا في تدمير مواقع العدو المفترضة. بالإضافة إلى مشاركة فرق المدفعية الذاتية الدفع من عيار 152 ملم وفرقة من مدافع هاوتزر التابعة للوحدات العسكرية الأرمينية والبيلاروسية، بالإضافة إلى فرقة مدفعية ذاتية الدفع من طراز هاوتزر تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.وألحقت قوات التحالف هزيمة مؤكدة بالعدو بعد سلسلة من الضربات المختلفة نجحت من خلالها إتمام المهمة العسكرية المعطاة لهم من قبل القيادة العسكرية.وتضم التدريبات أعضاء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى دول شريكة أخرى، ويشارك في المناورات أكثر من 50000 شخص وأكثر من 5000 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: مجموعة صواريخ "إسكندر إم" تدمر مركز قيادة لعدو افتراضي خلال مناورات "فوستوك 2022"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مركز قيادة لعدو افتراضي بمجموعة صواريخ من طراز "إسكندر إم" خلال المرحلة الرئيسية من التدريبات الاستراتيجية "فوستوك 2022"، في حقل تدريب سيرغيفسكي في إقليم بريمورسكي.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، جاء فيه: "من أجل تحقيق التفوق الناري وتعطيل نظام القيادة للقوات المعادية وتهيئة الظروف الملائمة للمجموعة العسكرية الضاربة إلى المعركة قرر مقر قوات التحالف توجيه نيران مكثفة على مواقع قيادة العدو المفترضة باستخدام مجموعة صواريخ من طراز "إسكندر إم" العملياتي والتكتيكي.
كما شاركت فرق أنظمة إطلاق الصواريخ المختلفة من طراز "هوريكان" و"تورنادو" و"غراد" التابعة للوحدات العسكرية لأرمينيا ومنغوليا في تدمير مواقع العدو المفترضة. بالإضافة إلى مشاركة فرق المدفعية الذاتية الدفع من عيار 152 ملم وفرقة من مدافع هاوتزر التابعة للوحدات العسكرية الأرمينية والبيلاروسية، بالإضافة إلى فرقة مدفعية ذاتية الدفع من طراز هاوتزر تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.
وألحقت قوات التحالف هزيمة مؤكدة بالعدو بعد سلسلة من الضربات المختلفة نجحت من خلالها إتمام المهمة العسكرية المعطاة لهم من قبل القيادة العسكرية.
وتضم التدريبات أعضاء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى دول شريكة أخرى، ويشارك في المناورات أكثر من 50000 شخص وأكثر من 5000 وحدة من الأسلحة
والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.