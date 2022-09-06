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https://sputnikarabic.ae/20220906/الشركة-العمانية-للكهرباء-تعلن-عودة-التيار-إلى-كل-مناطق-العاصمة-وتنفي-إقالة-رئيسها-1067355344.html
الشركة العمانية للكهرباء تعلن عودة التيار إلى كل مناطق العاصمة وتنفي إقالة رئيسها
الشركة العمانية للكهرباء تعلن عودة التيار إلى كل مناطق العاصمة وتنفي إقالة رئيسها
قالت هيئة تنظيم الخدمات العامة العُمانية، اليوم الثلاثاء، إن الكهرباء عادت إلى جميع المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي في العاصمة مسقط. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T09:50+0000
2022-09-06T09:50+0000
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وأضافت الهيئة أنها فتحت تحقيقا مفصلا مع الشركات المرخصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الانقطاعات وتفادي حدوثها مستقبلا.وكانت الكهرباء انقطعت عن مسقط ومحافظات أخرى أمس الاثنين مما أثر في قطاعات الطاقة والاتصالات والطيران.ونفت الشركة العمانية لنقل الكهرباء ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول إقالة الرئيس التنفيذي المهندس صالح بن ناصر الرمحي.
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العالم العربي, سلطنة عمان
العالم العربي, سلطنة عمان

الشركة العمانية للكهرباء تعلن عودة التيار إلى كل مناطق العاصمة وتنفي إقالة رئيسها

09:50 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEصورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان
صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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قالت هيئة تنظيم الخدمات العامة العُمانية، اليوم الثلاثاء، إن الكهرباء عادت إلى جميع المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي في العاصمة مسقط.
وأضافت الهيئة أنها فتحت تحقيقا مفصلا مع الشركات المرخصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الانقطاعات وتفادي حدوثها مستقبلا.
وكانت الكهرباء انقطعت عن مسقط ومحافظات أخرى أمس الاثنين مما أثر في قطاعات الطاقة والاتصالات والطيران.
ونفت الشركة العمانية لنقل الكهرباء ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول إقالة الرئيس التنفيذي المهندس صالح بن ناصر الرمحي.
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