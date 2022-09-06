https://sputnikarabic.ae/20220906/الصين-تبعث-برسالة-إلى-ليز-تراس-بعد-تنصيبها-رئيسة-وزراء-بريطانيا-1067375533.html
الصين تبعث برسالة إلى ليز تراس بعد تنصيبها كرئيسة وزراء بريطانيا
الصين تبعث برسالة إلى ليز تراس بعد تنصيبها كرئيسة وزراء بريطانيا
بعثت الصين رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الثلاثاء، بعد تعيينها رسميا في منصبها. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T15:17+0000
2022-09-06T15:17+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "تنمية وتطوير العلاقات الثنائية السليمة هي مسؤولية مشتركة بين الصين والمملكة المتحدة، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا".وتابعت مؤكدة أن "الصين تلتزم دائما بتعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، ونأمل أن تعمل المملكة المتحدة مع الصين في نفس الاتجاه حتى تسير علاقاتنا على المسار الصحيح".وردا على سؤال بشأن إرسال الصين تهنئة إلى ليز تراس بعد تعيينها في منصبها الجديد، قالت نينغ إنه "سيتم التعامل مع الأمور المتعلقة بإرسال التهنئة وفقا للممارسات الدبلوماسية المعمول بها".وأصبحت ليز تراس رسميا، رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا.ووصلت تراس، التي تم انتخابها رئيسة لوزراء المملكة المتحدة أمس، إلى قلعة بلوميرل في اسكتلندا - المقر الصيفي للملكة إليزابيث، حيث منحتها الملكة التفويض لتشكيل حكومة جديدة، وفق شبكة "سي إن إن".وتغلبت تراس التي شغلت منصب وزيرة الخارجية على منافسها ريشي سوناك يوم أمس الاثنين في السباق على زعامة حزب المحافظين.وحصلت تراس على 57.4% من الأصوات مقابل 42.6% حصل عليها سوناك.وتحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة بعد أن فقدت حكومته المليئة بالفضائح دعم المشرعين.وتراس هي ثالث امرأة تشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. الاثنتان السابقتان، مارغريت تاتشر وتيريزا ماي، كانا أيضا من حزب المحافظين.
https://sputnikarabic.ae/20220905/صحيفة-صينية-يجب-ألا-تعتبر-ليز-تراس-أن-التشدد-مع-الصين-أمر-روتيني-1067304791.html
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الصين, بريطانيا, العالم
الصين تبعث برسالة إلى ليز تراس بعد تنصيبها كرئيسة وزراء بريطانيا
15:17 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 15:18 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
بعثت الصين رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الثلاثاء، بعد تعيينها رسميا في منصبها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي،
إن "تنمية وتطوير العلاقات الثنائية السليمة هي مسؤولية مشتركة بين الصين والمملكة المتحدة، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا".
وتابعت مؤكدة أن "الصين تلتزم دائما بتعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، ونأمل أن تعمل المملكة المتحدة مع الصين في نفس الاتجاه حتى تسير علاقاتنا على المسار الصحيح".
وردا على سؤال بشأن إرسال الصين تهنئة إلى ليز تراس بعد تعيينها في منصبها الجديد، قالت نينغ إنه "سيتم التعامل مع الأمور المتعلقة بإرسال التهنئة وفقا للممارسات الدبلوماسية المعمول بها".
وأصبحت ليز تراس رسميا، رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا.
ووصلت تراس، التي تم انتخابها رئيسة لوزراء المملكة المتحدة أمس، إلى قلعة بلوميرل في اسكتلندا - المقر الصيفي للملكة إليزابيث، حيث منحتها الملكة التفويض لتشكيل حكومة جديدة، وفق شبكة
"سي إن إن".
وتغلبت تراس التي شغلت منصب وزيرة الخارجية على منافسها ريشي سوناك يوم أمس الاثنين في السباق على زعامة حزب المحافظين.
وحصلت تراس على 57.4% من الأصوات مقابل 42.6% حصل عليها سوناك.
وتحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة بعد أن فقدت حكومته المليئة بالفضائح دعم المشرعين.
وتراس هي ثالث امرأة تشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. الاثنتان السابقتان، مارغريت تاتشر وتيريزا ماي، كانا أيضا من حزب المحافظين.