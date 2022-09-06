https://sputnikarabic.ae/20220906/الصين-تبعث-برسالة-إلى-ليز-تراس-بعد-تنصيبها-رئيسة-وزراء-بريطانيا-1067375533.html

الصين تبعث برسالة إلى ليز تراس بعد تنصيبها كرئيسة وزراء بريطانيا

الصين تبعث برسالة إلى ليز تراس بعد تنصيبها كرئيسة وزراء بريطانيا

بعثت الصين رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الثلاثاء، بعد تعيينها رسميا في منصبها. 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T15:17+0000

2022-09-06T15:17+0000

2022-09-06T15:18+0000

الصين

بريطانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066960429_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_1c4e8b388f51e7cc2e3099437119b903.jpg

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "تنمية وتطوير العلاقات الثنائية السليمة هي مسؤولية مشتركة بين الصين والمملكة المتحدة، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا".وتابعت مؤكدة أن "الصين تلتزم دائما بتعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، ونأمل أن تعمل المملكة المتحدة مع الصين في نفس الاتجاه حتى تسير علاقاتنا على المسار الصحيح".وردا على سؤال بشأن إرسال الصين تهنئة إلى ليز تراس بعد تعيينها في منصبها الجديد، قالت نينغ إنه "سيتم التعامل مع الأمور المتعلقة بإرسال التهنئة وفقا للممارسات الدبلوماسية المعمول بها".وأصبحت ليز تراس رسميا، رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا.ووصلت تراس، التي تم انتخابها رئيسة لوزراء المملكة المتحدة أمس، إلى قلعة بلوميرل في اسكتلندا - المقر الصيفي للملكة إليزابيث، حيث منحتها الملكة التفويض لتشكيل حكومة جديدة، وفق شبكة "سي إن إن".وتغلبت تراس التي شغلت منصب وزيرة الخارجية على منافسها ريشي سوناك يوم أمس الاثنين في السباق على زعامة حزب المحافظين.وحصلت تراس على 57.4% من الأصوات مقابل 42.6% حصل عليها سوناك.وتحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة بعد أن فقدت حكومته المليئة بالفضائح دعم المشرعين.وتراس هي ثالث امرأة تشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. الاثنتان السابقتان، مارغريت تاتشر وتيريزا ماي، كانا أيضا من حزب المحافظين.

https://sputnikarabic.ae/20220905/صحيفة-صينية-يجب-ألا-تعتبر-ليز-تراس-أن-التشدد-مع-الصين-أمر-روتيني-1067304791.html

الصين

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, بريطانيا, العالم