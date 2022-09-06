https://sputnikarabic.ae/20220906/الوكالة-الفيدرالية-للطب-الحيوي-تطور-لقاحا-ضد-جدري-القرود-1067351160.html
الوكالة الفيدرالية للطب الحيوي تطور لقاحا ضد جدري القرود
الوكالة الفيدرالية للطب الحيوي تطور لقاحا ضد جدري القرود
كشفت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الثلاثاء، عن نجاح متخصصين روس في تطوير لقاح جديد ضد جدري القردة ويخضع حاليا للتجارب... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T08:58+0000
2022-09-06T08:58+0000
2022-09-06T08:58+0000
روسيا
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وقالت سكفورتسوفا خلال جلسة المنتدى الاقتصادي الشرقي: "في الوقت الحالي تم تطوير لقاح حديث ضد مرض جدري القردة وهو يخضع حاليًا للتجارب السريرية".وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، عن جاهزية دواء من الجيل الجديد للجدري.ويتضمن برنامج أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، أكثر من 70 حدثا تجاريا، بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية.وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في المنتدى، حيث سيحضر الجلسة العامة للمنتدى، فيما سيشارك رئيسا وزراء أرمينيا ومنغوليا وممثل ميانمار ورئيس البرلمان الصيني الجلسة الكاملة للمنتدى في 7 سبتمبر/أيلول.كما سيشارك رئيسا الحكومتين الهندية والماليزية ناريندرا مودي وإسماعيل صبري يعقوب في المنتدى الاقتصادي العالمي عبر تقنية الفيديو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الوكالة الفيدرالية للطب الحيوي تطور لقاحا ضد جدري القرود
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كشفت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الثلاثاء، عن نجاح متخصصين روس في تطوير لقاح جديد ضد جدري القردة ويخضع حاليا للتجارب السريرية.
وقالت سكفورتسوفا خلال جلسة المنتدى الاقتصادي الشرقي: "في الوقت الحالي تم تطوير لقاح حديث ضد مرض جدري القردة وهو يخضع حاليًا للتجارب السريرية".
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، عن جاهزية دواء من الجيل الجديد للجدري.
ويتضمن برنامج أعمال
منتدى الشرق الاقتصادي، أكثر من 70 حدثا تجاريا، بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية.
وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي في المنتدى، حيث سيحضر الجلسة العامة للمنتدى، فيما سيشارك رئيسا وزراء أرمينيا ومنغوليا وممثل ميانمار ورئيس البرلمان الصيني الجلسة الكاملة للمنتدى في 7 سبتمبر/أيلول.
كما سيشارك رئيسا الحكومتين الهندية والماليزية ناريندرا مودي وإسماعيل صبري يعقوب في المنتدى الاقتصادي العالمي عبر تقنية الفيديو.