https://sputnikarabic.ae/20220906/بايدن-يرفض-تصنيف-روسيا-كدولة-راعية-للإرهاب-1067341804.html
بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب
بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت إليها أوكرانيا من منذ بدء العملية العسكرية الروسية... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T01:48+0000
2022-09-06T01:48+0000
2022-09-06T01:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
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وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لا"، وفقا لوكالة "رويترز".يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه أوكرانيا بمساعدة مشرعين أمريكيين مجموعات ضغط في الكونغرس من أجل الحصول على هذا التصنيف.وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية، أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وأن موسكو مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي.وشددت زاخاروفا على أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأمريكيون بالإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20220803/روسيا-مستعدة-لقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أمريكا-1065924530.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب
01:48 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 01:50 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت إليها أوكرانيا من منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لا"، وفقا لوكالة
"رويترز".
يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه أوكرانيا بمساعدة مشرعين أمريكيين مجموعات ضغط في الكونغرس من أجل الحصول على هذا التصنيف.
وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية
، أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وأن موسكو مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي.
وشددت زاخاروفا على أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأمريكيون بالإرهاب.