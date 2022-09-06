عربي
https://sputnikarabic.ae/20220906/بايدن-يرفض-تصنيف-روسيا-كدولة-راعية-للإرهاب-1067341804.html
بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب
بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت إليها أوكرانيا من منذ بدء العملية العسكرية الروسية... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T01:48+0000
2022-09-06T01:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52073378dea6822c1ba53d4967f615c1.jpg
وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لا"، وفقا لوكالة "رويترز".يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه أوكرانيا بمساعدة مشرعين أمريكيين مجموعات ضغط في الكونغرس من أجل الحصول على هذا التصنيف.وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية، أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وأن موسكو مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي.وشددت زاخاروفا على أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأمريكيون بالإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20220803/روسيا-مستعدة-لقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أمريكا-1065924530.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8efc58a2ad747b3b45ccecebcb40e74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم

بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

01:48 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 01:50 GMT 06.09.2022)
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / POOL
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت إليها أوكرانيا من منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لا"، وفقا لوكالة "رويترز".
يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه أوكرانيا بمساعدة مشرعين أمريكيين مجموعات ضغط في الكونغرس من أجل الحصول على هذا التصنيف.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
روسيا مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا
3 أغسطس, 04:35 GMT
وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية، أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وأن موسكو مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي.
وشددت زاخاروفا على أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأمريكيون بالإرهاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала