https://sputnikarabic.ae/20220906/بمشاركة-الجزائر-وسوريا-ودول-أخرى-روسيا-تنظم-تدريبا-استراتيجيا-1067343021.html
بمشاركة الجزائر وسوريا ودول أخرى... روسيا تنظم تدريبا استراتيجيا
بمشاركة الجزائر وسوريا ودول أخرى... روسيا تنظم تدريبا استراتيجيا
يشهد الشرق الروسي تدريبا عسكريا تنفذه وحدات من القوات المسلحة الروسية بمشاركة وحدات من القوات الأجنبية. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T05:38+0000
2022-09-06T05:38+0000
2022-09-06T05:38+0000
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في يوم الثلاثاء، أن القوات المشاركة في التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022" تضم أكثر من ألفي عسكري أجنبي من الصين والهند والجزائر وسوريا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وقرغيزيا ومنغوليا وطاجيكستان وكازاخستان ولاوس وميانما ونيكاراغوا.وتتدرب القوات المشاركة في التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022" على القيام بعمليات هجومية ودفاعية. وتتضمن فعاليات المرحلة الختامية قيام القوات المشاركة باحتلال موقع مهم وتوجيه الضربة النارية المكثفة بواسطة المدفعية والطيران تمهيدا لإجراء عملية هجومية لدحر العدو.وانطلقت فعاليات التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022"، في 1 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 7 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد منها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بمشاركة الجزائر وسوريا ودول أخرى... روسيا تنظم تدريبا استراتيجيا
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يشهد الشرق الروسي تدريبا عسكريا تنفذه وحدات من القوات المسلحة الروسية بمشاركة وحدات من القوات الأجنبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
، في يوم الثلاثاء، أن القوات المشاركة في التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022" تضم أكثر من ألفي عسكري أجنبي من الصين والهند والجزائر وسوريا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وقرغيزيا ومنغوليا وطاجيكستان وكازاخستان ولاوس وميانما ونيكاراغوا.
وتتدرب القوات المشاركة في التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022" على القيام بعمليات هجومية ودفاعية. وتتضمن فعاليات المرحلة الختامية قيام القوات المشاركة باحتلال موقع مهم وتوجيه الضربة النارية المكثفة بواسطة المدفعية والطيران تمهيدا لإجراء عملية هجومية لدحر العدو.
وانطلقت فعاليات التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022"، في 1 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 7 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد منها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة.