https://sputnikarabic.ae/20220906/سلطات-مقاطعة-زابورجيه-تعلن-عن-انفجار-سيارة-قائد-مدينة-بيرديانسك-ووقوع-تبادل-لإطلاق-النار-1067364317.html
سلطات مقاطعة زابورجيه تعلن عن انفجار سيارة قائد مدينة بيرديانسك ووقوع تبادل لإطلاق النار
سلطات مقاطعة زابورجيه تعلن عن انفجار سيارة قائد مدينة بيرديانسك ووقوع تبادل لإطلاق النار
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في سيارة قائد مدينة بيرديانسك وتبادل لإطلاق النار. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:05+0000
2022-09-06T13:05+0000
2022-09-06T13:16+0000
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف عبر برنامج "سولوفيوف لايف": "تم نسف سيارة قائد المدينة، التي كانت تقف بالقرب من مبنى إدارة المدينة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار".وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة للهجوم الإرهابي وسط مدينة بيرديانسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بالقرب من وحدة الطاقة رقم 2.وقالت الوزارة في بيان: "قصفت كييف مدينة إنرغودار ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه 15 مرة خلال يوم، وأطلقت 20 قذيفة من المنطقة السكنية مارغنتس في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بما في ذلك 3 قذائف على أراضي محطة الطاقة النووية، وتم التصدي للقصف".وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.
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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سلطات مقاطعة زابورجيه تعلن عن انفجار سيارة قائد مدينة بيرديانسك ووقوع تبادل لإطلاق النار
13:05 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في سيارة قائد مدينة بيرديانسك وتبادل لإطلاق النار.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف عبر برنامج "سولوفيوف لايف": "تم نسف سيارة قائد المدينة، التي كانت تقف بالقرب من مبنى إدارة المدينة، ثم وقع تبادل لإطلاق النار".
وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة للهجوم الإرهابي وسط مدينة بيرديانسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد
بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بالقرب من وحدة الطاقة رقم 2.
وقالت الوزارة في بيان: "قصفت كييف مدينة إنرغودار ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه 15 مرة خلال يوم، وأطلقت 20 قذيفة من المنطقة السكنية مارغنتس في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بما في ذلك 3 قذائف على أراضي محطة الطاقة النووية، وتم التصدي للقصف".
وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية
، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.