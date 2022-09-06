https://sputnikarabic.ae/20220906/مقتل-35-مدنيا-على-الأقل-بانفجار-عبوة-ناسفة-في-بوركينا-فاسو-1067342353.html
مقتل 35 مدنيا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
مقتل 35 مدنيا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
قُتل 35 مدنيا على الأقل وأصيب 37 آخرون بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تموين في شمال بوركينا فاسو. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T04:00+0000
2022-09-06T04:00+0000
2022-09-06T04:00+0000
بوركينا فاسو
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وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم في بيان، "إن القافلة كانت تمرّ على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة مما أوقع 35 قتيلاً و37 جريحاً، جميعهم مدنيون".وأضاف البيان أن العناصر الأمنية قامت بسرعة بتأمين المحيط، واتّخذت إجراءات لتقديم المساعدة للضحايا، وتمّت رعاية الجرحى ونقل الحالات الصعبة إلى منشآت مناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20220901/بوركينا-فاسو-إطلاق-سراح-راهبة-أمريكية-بعد-4-أشهر-من-الأسر-1067118604.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو
مقتل 35 مدنيا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
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قُتل 35 مدنيا على الأقل وأصيب 37 آخرون بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تموين في شمال بوركينا فاسو.
وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم في بيان، "إن القافلة كانت تمرّ على الطريق
بين مدينتي دجيبو وبورزانغا وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة مما أوقع 35 قتيلاً و37 جريحاً، جميعهم مدنيون".
وأضاف البيان أن العناصر الأمنية قامت بسرعة بتأمين المحيط، واتّخذت إجراءات لتقديم المساعدة للضحايا، وتمّت رعاية الجرحى ونقل الحالات الصعبة إلى منشآت مناسبة.