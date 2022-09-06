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https://sputnikarabic.ae/20220906/مقتل-35-مدنيا-على-الأقل-بانفجار-عبوة-ناسفة-في-بوركينا-فاسو-1067342353.html
مقتل 35 مدنيا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
مقتل 35 مدنيا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
قُتل 35 مدنيا على الأقل وأصيب 37 آخرون بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تموين في شمال بوركينا فاسو. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T04:00+0000
2022-09-06T04:00+0000
بوركينا فاسو
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وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم في بيان، "إن القافلة كانت تمرّ على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة مما أوقع 35 قتيلاً و37 جريحاً، جميعهم مدنيون".وأضاف البيان أن العناصر الأمنية قامت بسرعة بتأمين المحيط، واتّخذت إجراءات لتقديم المساعدة للضحايا، وتمّت رعاية الجرحى ونقل الحالات الصعبة إلى منشآت مناسبة.
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بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

مقتل 35 مدنيا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

04:00 GMT 06.09.2022
© AP Photo / AP Photo/Sunday Alamba, Fileالإرهاب في بوركينا فاسو
الإرهاب في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / AP Photo/Sunday Alamba, File
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قُتل 35 مدنيا على الأقل وأصيب 37 آخرون بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تموين في شمال بوركينا فاسو.
وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم في بيان، "إن القافلة كانت تمرّ على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة مما أوقع 35 قتيلاً و37 جريحاً، جميعهم مدنيون".
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وأضاف البيان أن العناصر الأمنية قامت بسرعة بتأمين المحيط، واتّخذت إجراءات لتقديم المساعدة للضحايا، وتمّت رعاية الجرحى ونقل الحالات الصعبة إلى منشآت مناسبة.
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