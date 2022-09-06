https://sputnikarabic.ae/20220906/نائب-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-الهند-تدرس-الانضمام-لجهود-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي-1067390377.html
نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: الهند تدرس الانضمام لجهود وضع سقف لسعر النفط الروسي
نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: الهند تدرس الانضمام لجهود وضع سقف لسعر النفط الروسي
أعلن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، اليوم الثلاثاء، أن الهند تدرس الانضمام إلى مجموعة الدول الصناعية السبع، في جهودها لوضع سقف لسعر النفط الروسي. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T21:36+0000
2022-09-06T21:36+0000
2022-09-06T21:36+0000
أخبار الهند اليوم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أدييمو في تصريح لموقع "بلومبرغ" الأمريكي: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تشجّعت برؤية رسالة من وزير البترول الهندي تفيد بأنهم يفكرون في الانضمام إلى جهود وضع سقف لسعر النفط الروسي".ووافقت مجموعة السبع في 2 أيلول/سبتمبر الجاري، بالإجماع على وضع سقف لسعر النفط الروسي، بهدف خفض عائدات الطاقة التي تجنيها روسيا.هذا وسجلت أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة للغاية منذ بداية 2022، بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، الأمر الذي شكل ضغطا على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
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أخبار الهند اليوم, روسيا
نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: الهند تدرس الانضمام لجهود وضع سقف لسعر النفط الروسي
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أعلن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، اليوم الثلاثاء، أن الهند تدرس الانضمام إلى مجموعة الدول الصناعية السبع، في جهودها لوضع سقف لسعر النفط الروسي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أدييمو في تصريح لموقع "بلومبرغ" الأمريكي: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تشجّعت برؤية رسالة من وزير البترول الهندي تفيد بأنهم يفكرون في الانضمام إلى جهود وضع سقف لسعر النفط الروسي".
ووافقت مجموعة السبع في 2 أيلول/سبتمبر الجاري، بالإجماع على وضع سقف لسعر النفط الروسي
، بهدف خفض عائدات الطاقة التي تجنيها روسيا.
هذا وسجلت أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة للغاية منذ بداية 2022، بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، الأمر الذي شكل ضغطا على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.