https://sputnikarabic.ae/20220906/نيبيزيا-يصف-تصريحات-حصول-روسيا-على-ذخيرة-من-كوريا-الشمالية-بالمزيفة-1067391216.html
نيبينزيا يصف تصريحات حصول روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية بالمزيفة
نيبينزيا يصف تصريحات حصول روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية بالمزيفة
وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، التصريحات بشأن حصول روسيا، على ذخيرة من كوريا الشمالية بأنها مزيفة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T23:40+0000
2022-09-06T23:40+0000
2022-09-06T23:41+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين: "لم أسمع عن ذلك وأعتقد أنه مجرد خبر مزيف آخر".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن بيانات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية، أن روسيا تشتري ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية.ووفقا للبيانات، يشير هذا إلى أن العقوبات "حدت بشكل خطير من سلاسل التوريد وأجبرت موسكو على اللجوء إلى الدول المارقة للحصول على الإمدادات العسكرية".واعتبر الخبير الروسي أليكسي فيننكو، الأستاذ المشارك بكلية السياسة العالمية بجامعة "لومونوسوف موسكو" الحكومية، أن هذه المعلومات غير صحيحة، مؤكدا على أن مثل هذه التقارير من الصحافة الأمريكية لا تسبب سوى الضحك ويتم "إطلاقها" من أجل خلق انطباع خاطئ عن دولة روسيا.
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روسيا, كوريا الشمالية
نيبينزيا يصف تصريحات حصول روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية بالمزيفة
23:40 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 23:41 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، التصريحات بشأن حصول روسيا، على ذخيرة من كوريا الشمالية بأنها مزيفة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال نيبينزيا للصحفيين: "لم أسمع عن ذلك وأعتقد أنه مجرد خبر مزيف آخر".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن بيانات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية، أن روسيا تشتري ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية
.
ووفقا للبيانات، يشير هذا إلى أن العقوبات "حدت بشكل خطير من سلاسل التوريد وأجبرت موسكو على اللجوء إلى الدول المارقة للحصول على الإمدادات العسكرية".
واعتبر الخبير الروسي أليكسي فيننكو، الأستاذ المشارك بكلية السياسة العالمية بجامعة "لومونوسوف موسكو" الحكومية، أن هذه المعلومات غير صحيحة، مؤكدا على أن مثل هذه التقارير من الصحافة الأمريكية لا تسبب سوى الضحك ويتم "إطلاقها" من أجل خلق انطباع خاطئ عن دولة روسيا.