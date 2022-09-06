عربي
https://sputnikarabic.ae/20220906/نيبيزيا-يصف-تصريحات-حصول-روسيا-على-ذخيرة-من-كوريا-الشمالية-بالمزيفة-1067391216.html
نيبينزيا يصف تصريحات حصول روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية بالمزيفة
نيبينزيا يصف تصريحات حصول روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية بالمزيفة
وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، التصريحات بشأن حصول روسيا، على ذخيرة من كوريا الشمالية بأنها مزيفة. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T23:40+0000
2022-09-06T23:41+0000
روسيا
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/10/1031571085_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_e5f657d242ba807ef10bdee531d5c0a2.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين: "لم أسمع عن ذلك وأعتقد أنه مجرد خبر مزيف آخر".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن بيانات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية، أن روسيا تشتري ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية.ووفقا للبيانات، يشير هذا إلى أن العقوبات "حدت بشكل خطير من سلاسل التوريد وأجبرت موسكو على اللجوء إلى الدول المارقة للحصول على الإمدادات العسكرية".واعتبر الخبير الروسي أليكسي فيننكو، الأستاذ المشارك بكلية السياسة العالمية بجامعة "لومونوسوف موسكو" الحكومية، أن هذه المعلومات غير صحيحة، مؤكدا على أن مثل هذه التقارير من الصحافة الأمريكية لا تسبب سوى الضحك ويتم "إطلاقها" من أجل خلق انطباع خاطئ عن دولة روسيا.
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/10/1031571085_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_5c65933352fa2ff0d68ba3338d620198.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

نيبينزيا يصف تصريحات حصول روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية بالمزيفة

23:40 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 23:41 GMT 06.09.2022)
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، التصريحات بشأن حصول روسيا، على ذخيرة من كوريا الشمالية بأنها مزيفة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين: "لم أسمع عن ذلك وأعتقد أنه مجرد خبر مزيف آخر".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن بيانات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية، أن روسيا تشتري ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية.
ووفقا للبيانات، يشير هذا إلى أن العقوبات "حدت بشكل خطير من سلاسل التوريد وأجبرت موسكو على اللجوء إلى الدول المارقة للحصول على الإمدادات العسكرية".
واعتبر الخبير الروسي أليكسي فيننكو، الأستاذ المشارك بكلية السياسة العالمية بجامعة "لومونوسوف موسكو" الحكومية، أن هذه المعلومات غير صحيحة، مؤكدا على أن مثل هذه التقارير من الصحافة الأمريكية لا تسبب سوى الضحك ويتم "إطلاقها" من أجل خلق انطباع خاطئ عن دولة روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала