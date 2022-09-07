https://sputnikarabic.ae/20220907/التيار-الصدري-يقدم-طلبا-للقضاء-العراقي-للقبض-على-نوري-المالكي-ومنعه-من-السفر-بسبب-التسريبات-الصوتية-1067417446.html
التيار الصدري يقدم طلبا للقضاء العراقي للقبض على نوري المالكي ومنعه من السفر بسبب التسريبات الصوتية
التيار الصدري يقدم طلبا للقضاء العراقي للقبض على نوري المالكي ومنعه من السفر بسبب التسريبات الصوتية
رفع الأمين العام للكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، "دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية". 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:26+0000
2022-09-07T10:26+0000
2022-09-07T10:26+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102153/19/1021531918_0:140:2808:1720_1920x0_80_0_0_04290375f16c54d39839beeedfaf2889.jpg
وأظهرت وثيقة دعوى الكتلة الصدرية في العراق، "طلب إصدار أمر قبض بحق نوري المالكي ومحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب ومنعه من السفر".وحسب الوثيقة، فقد "كشفت تسريبات المالكي عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، والتي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق"كما كشفت وثيقة الدعوى، "عن خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، ونيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق"، حسب وثيقة الكتلة الصدرية في العراق.وخلال الأسابيع الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".وأثارت التسريبات ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.وأعلن القضاء العراقي، الشهر الماضي، فتح تحقيق بشأن هذه التسريبات الصوتية. وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102153/19/1021531918_312:0:2808:1872_1920x0_80_0_0_e136d6a1face36d58de5aaa552294113.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
التيار الصدري يقدم طلبا للقضاء العراقي للقبض على نوري المالكي ومنعه من السفر بسبب التسريبات الصوتية
تابعنا عبر
رفع الأمين العام للكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، "دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية".
وأظهرت وثيقة دعوى الكتلة الصدرية في العراق، "طلب إصدار أمر قبض بحق نوري المالكي ومحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب ومنعه من السفر".
وحسب الوثيقة، فقد "كشفت تسريبات المالكي عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، والتي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق"
كما كشفت وثيقة الدعوى، "عن خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، ونيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق"، حسب وثيقة الكتلة الصدرية في العراق.
وخلال الأسابيع الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".
وأثارت التسريبات
ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.
وأعلن القضاء العراقي، الشهر الماضي، فتح تحقيق بشأن هذه التسريبات الصوتية
. وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي".