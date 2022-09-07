عربي
ألبانيا تقرر قطع العلاقات مع إيران وتأمر جميع الدبلوماسيين الإيرانيين بالمغادرة خلال 24 ساعة
https://sputnikarabic.ae/20220907/التيار-الصدري-يقدم-طلبا-للقضاء-العراقي-للقبض-على-نوري-المالكي-ومنعه-من-السفر-بسبب-التسريبات-الصوتية-1067417446.html
التيار الصدري يقدم طلبا للقضاء العراقي للقبض على نوري المالكي ومنعه من السفر بسبب التسريبات الصوتية
التيار الصدري يقدم طلبا للقضاء العراقي للقبض على نوري المالكي ومنعه من السفر بسبب التسريبات الصوتية
رفع الأمين العام للكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، "دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية". 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:26+0000
2022-09-07T10:26+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102153/19/1021531918_0:140:2808:1720_1920x0_80_0_0_04290375f16c54d39839beeedfaf2889.jpg
وأظهرت وثيقة دعوى الكتلة الصدرية في العراق، "طلب إصدار أمر قبض بحق نوري المالكي ومحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب ومنعه من السفر".وحسب الوثيقة، فقد "كشفت تسريبات المالكي عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، والتي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق"كما كشفت وثيقة الدعوى، "عن خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، ونيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق"، حسب وثيقة الكتلة الصدرية في العراق.وخلال الأسابيع الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".وأثارت التسريبات ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.وأعلن القضاء العراقي، الشهر الماضي، فتح تحقيق بشأن هذه التسريبات الصوتية. وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102153/19/1021531918_312:0:2808:1872_1920x0_80_0_0_e136d6a1face36d58de5aaa552294113.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

التيار الصدري يقدم طلبا للقضاء العراقي للقبض على نوري المالكي ومنعه من السفر بسبب التسريبات الصوتية

10:26 GMT 07.09.2022
© YouTube.comرئيس الوزراء العراق الأسبق، نوري المالكي
رئيس الوزراء العراق الأسبق، نوري المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
رفع الأمين العام للكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، "دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية".
وأظهرت وثيقة دعوى الكتلة الصدرية في العراق، "طلب إصدار أمر قبض بحق نوري المالكي ومحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب ومنعه من السفر".
وحسب الوثيقة، فقد "كشفت تسريبات المالكي عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، والتي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق"
كما كشفت وثيقة الدعوى، "عن خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، ونيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق"، حسب وثيقة الكتلة الصدرية في العراق.
وخلال الأسابيع الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".
وأثارت التسريبات ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.
وأعلن القضاء العراقي، الشهر الماضي، فتح تحقيق بشأن هذه التسريبات الصوتية. وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала