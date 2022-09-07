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https://sputnikarabic.ae/20220907/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تضغط-على-تل-أبيب-لتغيير-قواعد-الاشتباك-1067440458.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تضغط على تل أبيب لتغيير "قواعد الاشتباك"
الخارجية الأمريكية: واشنطن تضغط على تل أبيب لتغيير "قواعد الاشتباك"
علقت وزارة الخارجية الأمريكية على إعلان الجيش الإسرائيلي بشأن التحقيق الخاص بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T15:06+0000
2022-09-07T15:06+0000
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وقال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الليلة الماضية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تمارس ضغوطا على تل أبيب بهدف تغيير التعليمات الخاصة بقواعد الاشتباك، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.وتابع: "سنواصل الضغط على شركائنا في إسرائيل ليدرسوا سياسة وسلوك قواعد الاشتباك بصورة أكثر عمقا لتجنب وقوع مصابين وحماية الصحفيين ومنع حدوث مآسٍ في المستقبل".وعلق نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، على البيان مؤكدا أن قادة الجيش الإسرائيلي هم فقط من يحددون قواعد اشتباك الجنود، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجري بعيدا عن أي ضغوطات داخلية أو خارجية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، نتائج التحقيقات في مقتل أبوعاقلة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون قد أصيبت بنيران جندي إسرائيلي عن طريق الخطأ.
https://sputnikarabic.ae/20220905/عائلة-أبو-عاقلة-تقرير-إسرائيل-حول-مقتل-شيرين-إخفاء-للحقيقة-وتهرب-من-المسؤولية--1067322067.html
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العالم, إسرائيل
العالم, إسرائيل

الخارجية الأمريكية: واشنطن تضغط على تل أبيب لتغيير "قواعد الاشتباك"

15:06 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالشرطى الإسرائيلية تهاجم الفلسطينيين أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس
الشرطى الإسرائيلية تهاجم الفلسطينيين أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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علقت وزارة الخارجية الأمريكية على إعلان الجيش الإسرائيلي بشأن التحقيق الخاص بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين.
وقال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الليلة الماضية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تمارس ضغوطا على تل أبيب بهدف تغيير التعليمات الخاصة بقواعد الاشتباك، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.
وتابع: "سنواصل الضغط على شركائنا في إسرائيل ليدرسوا سياسة وسلوك قواعد الاشتباك بصورة أكثر عمقا لتجنب وقوع مصابين وحماية الصحفيين ومنع حدوث مآسٍ في المستقبل".
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
عائلة أبو عاقلة: تقرير إسرائيل حول مقتل شيرين إخفاء للحقيقة وتهرب من المسؤولية
5 سبتمبر, 14:29 GMT
وعلق نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، على البيان مؤكدا أن قادة الجيش الإسرائيلي هم فقط من يحددون قواعد اشتباك الجنود، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجري بعيدا عن أي ضغوطات داخلية أو خارجية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، نتائج التحقيقات في مقتل أبوعاقلة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون قد أصيبت بنيران جندي إسرائيلي عن طريق الخطأ.
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