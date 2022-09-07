https://sputnikarabic.ae/20220907/الرئيس-العراقي-يبحث-مع-الحكيم-تطورات-العملية-السياسية-وترسيخ-الاستقرار-1067417191.html
الرئيس العراقي يبحث مع الحكيم تطورات العملية السياسية وترسيخ الاستقرار
الرئيس العراقي يبحث مع الحكيم تطورات العملية السياسية وترسيخ الاستقرار
بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، تطورات العملية السياسية وضرورة ترسيخ الاستقرار في البلد. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:16+0000
2022-09-07T10:16+0000
2022-09-07T10:16+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأفاد بيان لمكتب رئيس الجمهورية العراقية، بأن "صالح استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار الحكيم"، بحسب شبكة "السومرية".وأوضح البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية، حيث تم التأكيد على أهمية ترسيخ الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين".وأكد الرئيس العراقي خلال اللقاء على "ضرورة الركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة السياسية القائمة ويضع حلولاً تقوم على حماية المصلحة الوطنية العليا وتُطمئِن المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم".
https://sputnikarabic.ae/20220712/برهم-صالح-يهنئ-الحجاج-العراقيين-على-أداء-الفريضة-1064993376.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
الرئيس العراقي يبحث مع الحكيم تطورات العملية السياسية وترسيخ الاستقرار
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بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، تطورات العملية السياسية وضرورة ترسيخ الاستقرار في البلد.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الجمهورية العراقية، بأن "صالح استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار الحكيم"، بحسب شبكة
"السومرية".
وأوضح البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية، حيث تم التأكيد على أهمية ترسيخ الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين".
وأكد الرئيس العراقي خلال اللقاء على "ضرورة الركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة السياسية القائمة ويضع حلولاً تقوم على حماية المصلحة الوطنية العليا وتُطمئِن المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم".